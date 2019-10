DFSI Qualitätsrating: Die besten Lebensversicherer 2019/2020 (FOTO)

Köln (ots) -Wie schon in den vergangenen Jahren vergibt die DFSI Ratings GmbHauch 2019 wieder ihr branchenweit anerkanntes Qualitätsrating fürLebensversicherer. Dafür wurden Substanzkraft, Produktqualität undService von 37 marktrelevanten Anbietern bewertet. Dabei konnte sichbei den klassischen Service-Versicherern die WWK gegen HUK-Coburgdurchsetzen. Knapp dahinter: die Allianz. Bei den Direktversicherernkam die Europa Versicherung auf den ersten Platz.Bei den deutschen Lebensversicherern hat die Zukunft längstbegonnen: Immer mehr Anbieter setzen immer stärker auf fondsgebundeneLebensversicherungen. Im Branchenjargon die "Policen der Zukunft".Und das gleich aus zwei Gründen: "Zum einen belasten sie dieVersicherer deutlich weniger als klassische kapitalbildendeLebensversicherungen, da der Kunde den größten Teil desKapitalmarktrisikos trägt. Je nach Police kann dieses Risiko sogarganz bei ihm liegen", sagt Sebastian Ewy, Senior Analyst desDeutschen Finanz-Service Instituts. "Und - wichtig für den Vertrieb:Fondsgebundene Lebensversicherungen können den Kunden zum anderenauch in Niedrigzinszeiten ordentliche Renditen bieten."Das heißt jedoch nicht, dass es potentiellenLebensversicherungskunden gleichgültig sein kann, bei welchemAnbieter sie sich absichern. Denn die jahrelange Niedrigzinsphase hatfür die Lebensversicherer die goldenen Zeiten längst beendet.Durchaus möglich, dass der ein oder andere Versicherer in dennächsten Jahren in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Und das nichtzuletzt wegen des "goldenen Zeitalters". Damals warfen klassischekapitalbildende Lebensversicherungen noch hohe Renditen ab und dieBranche garantierte über die gesamte Laufzeit der Policen bis zu 4,0Prozent Zinsen.Zwar liegt der Höchstrechnungszins seit 2017 nur mehr bei 0,9Prozent. Doch müssen viele Lebensversicherer noch Altverträge mit denhohen Garantiezinsen der "Goldenen Ära" bedienen. Je länger dieNiedrigzinsphase noch dauert und je höher der Bestand an Altverträgenist, desto schwieriger wird es für sie, ausreichend hohe Überschüssezu erwirtschaften. Gelingt ihnen dies in Zukunft nicht mehr, müssensie die Garantien der Vergangenheit aus der Substanz bedienen.Beileibe keine rein hypothetische Gefahr: Die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat rund ein Drittel der 84deutschen Lebensversicherer "unter verschärfter Beobachtung", weilsie auf lange Sicht finanzielle Probleme bekommen könnten.Die in 2011 eingeführte Zinszusatzreserve (ZZR) sollte denVersicherern eigentlich helfen, einst gegebene Garantie-Versprechenauch in längeren Niedrigzinszeiten erfüllen zu können. Jedoch fehltdas Geld, das in die ZZR fließt, an anderer Stelle. Die ZZR wurde sozur Belastung für die Branche. Insbesondere, weil dieLebensversicherer zu schnell zu viel Geld in die ZZR pumpen mussten.Dank geänderter Berechnungsmethoden wird dieser Finanzpuffer seit2018 deutlich langsamer aufgebaut. Dies hat dazu geführt, dass sichdie Überschussdeklarationen minimal erholt haben. Zwar zeigen sichaktuell die Auswirkungen der ZZR-Änderungen noch nicht sonderlichstark, doch das dürfte sich in den kommenden Jahren ändern: Anstattin die ZZR einzuzahlen, werden die Versicherer dann Kapitalentnehmen, um die Ausschüttungen an die Kunden zu erhöhen. DieSenkung des Zinsniveaus in 2019 mit teilweise negativen Zinsen wirdjedoch in 2020 eine Herausforderung sein, da dies den Effekt derÄnderungen der Bedingungen der Zinszusatzreserve bereits vollkompensiert hat. Es wird wohl nochmals zu weiteren Anpassungen beider Zinszusatzreserve in 2020 kommen müssen.Um so wichtiger ist es daher, dass Neukunden bei Abschluss ihrerPolice gezielt Anbieter mit zukunftssicherem Geschäftsmodellauswählen. Aber auch für alle, die bereits eine kapitalbildendeLebensversicherungs- oder Rentenpolice haben, sollte dieZukunftsfestigkeit ihres Versicherers oberste Priorität haben. SolideKapitalausstattung und stabile Ertragskraft sind dafür unabdingbar.Daher sollte sich jeder Kunde fragen: "Wie sicher scheint es, dassmein Versicherer auch in den kommenden Jahren und Jahrzehntenmindestens die zugesagten Leistungen erwirtschaften und an seineKunden ausschütten kann?"Um Verbrauchern und Vermittlern hier eine leicht verständlicheaber dennoch differenzierende Hilfestellung zu geben, hat DFSIRatings - eine Ausgründung des Deutschen Service-Instituts (DFSI) inKöln - auch dieses Jahr die Studie "Unternehmensqualität derLebensversicherer " erstellt. Für das aktuelle Rating wurdeninsgesamt 37 marktrelevante Lebensversicherern, darunter dreiDirektversicherer und 34 Service-Versicherer, eingehend bewertet.Diese decken zusammen 73,82 Prozent des deutschenLebensversicherungsmarktes ab.Um zu ermitteln, wie es um die finanzielle Substanzkraft derVersicherer bestellt ist, setzten die Experten von DFSI Ratings aufdrei Kennzahlen: die Gewinndeklaration 2019, die Nettorendite und dieSubstanzkraftquote. Diese wird wiederum aus drei Kennzahlenermittelt: RfB- und Eigenkapital-Quote sowie Bewertungsreserven."Die so errechnete Substanzkraft lässt sich über alleLebensversicherer vergleichen und wird nicht - wie etwa bei derSolvency-II-Quote, kurz SCR-Quote, - durch Ausnahmeregeln künstlichbeeinflusst", erläutert DFSI-Experte Sebastian Ewy die hauseigeneMethodik. "Die SCR-Quote berücksichtigen wir zwar auch - jedoch nurals Hygienefaktor", sagt Ewy. Liegt die bereinigte SCR-Quote unter100 Prozent, werden vom ermittelten Substanzkraftergebnis 50 Punkteabgezogen. "Das halten wir für angebracht, da es diesen Anbieternderzeit nicht gelingt, die eigentlich geforderten gesetzlichenVorgaben zu erfüllen", erläutert Ewy. Diese Vorgehen führt dazu, dassselbst Versicherer, die in Sachen Substanzkraft zwar die vollePunktzahl erreichen, aber eine bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozentausweisen, nicht besser als ,befriedigend' abschneiden können.Allerdings ist nicht nur die finanzielle Substanzkraft für dieKunden ein wichtiger Faktor zur Beurteilung der Qualität "ihres"Lebensversicherers, sondern auch Produktqualität und Service. Kommtes für die Versicherten doch auch auf das Preis-/Leistungsverhältnisder Produkte, die individuellen Versicherungsbedingungen sowie aufProduktvielfalt und Diversifikation an.Für das DFSI-Qualitätsrating wurden daher Substanzkraft,Produktqualität und Service der Anbieter untersucht und bewertet. Diebeiden Teilbereiche Produktqualität und Substanzkraft wurden mit je40 Prozent gewichtet. Bei der Messung der Produktqualität greift dasDFSI auf eigene Produkttests zurück, mit denen während dervergangenen zwölf Monate die Qualität unterschiedlicherLebensversicherungsprodukte getestet wurde. Die Servicequalität -indirekt ermittelt aus Kennzahlen wie Früh- und Spät-Stornoquoten,Beschwerdestatistik der Bafin sowie den Ergebnissen hauseigener undfremder Servicestudien - fließt mit einer Gewichtung von 20 Prozentins Endergebnis ein.Im aktuellen Qualitätsrating der Lebensversicherer erreichtenlediglich zwei der 36 untersuchten Serviceversicherer die Bestnote"Exzellent": die WWK Lebensversicherung und dieHUK-Coburg-Lebensversicherung. Die Allianz Lebensversicherungschrammt mit Note 1,1 ("Sehr Gut") ganz knapp an der Bestnote vorbei.Neben Platzhirsch Allianz (Marktanteil knapp 25 Prozent) schnittenweitere fünf Lebensversicherer "Sehr Gut" ab - Continentale, AXA,Stuttgarter, Württembergische sowie die Lebensversicherung von 1871.Das Gros der klassischen Versicherer - insgesamt 21 Unternehmen -erhielt die Endnote "Gut". Fünf Versicherer bekamen die Note"Befriedigend".Bei den drei bewerteten Direktversicherern schafften Europa undHannoversche die Bestnote "Exzellent". Die Cosmos Lebensversicherungkam im DFSI-Qualitätsrating auf "Befriedigend"."Mit unserem einzigartigem DFSI-Qualitätsrating bieten wir eineeinfache und transparente Möglichkeit, die Lebensversicherer miteiner sehr hohen Qualität und Substanzkraft heraus zu filtern",erklärt Pressesprecher Sebastian Ewy. "Zudem kann unserQualitätsrating auch wertvolle Dienste bei der Frage leisten, obVerträge fortgeführt, stillgelegt oder storniert werden sollen."DFSI Ratings GmbH ist eine unabhängige Agentur fürQualitätsratings im Versicherungssektor. DFSI Ratings GmbH bietetseit 2014 Qualitätsratings an, die aus Sicht von Privatkunden dieUnternehmensqualität von Versicherern und Gesetzlichen Krankenkassendarstellen. Dabei werden keine Bonitätsratings für Investorenund/oder Anleger erstellt. DFSI Ratings GmbH hat bei Versicherern undGesetzlichen Krankenkassen mit über 100 Ratings die höchste Abdeckungveröffentlichter Qualitätsratings im deutschen Markt.