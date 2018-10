DFSI Qualitätsrating: Die besten Lebensversicherer 2018 (FOTO)

Köln (ots) -Auch 2018 vergibt die DFSI Ratings GmbH ihr branchenweitanerkanntes Qualitätsrating an Lebensversicherer. Dafür wurdenSubstanzkraft, Produktqualität und Service von 43 marktrelevantenAnbietern bewertet. Bei den klassischen Service-Versicherern konntesich - wie im Vorjahr - die WWK knapp gegen HUK-Coburg und Allianzdurchsetzen. Bei den Direktversicherern kam erneut die EuropaVersicherung auf den ersten Platz."Die Zukunft war früher auch schon mal besser." Dieses Bonmot deslegendären Münchner Satirikers Karl Valentin gilt heute für deutscheLebensversicherer mehr denn je. Gab es früher bei klassischen Policenoft Überschussbeteiligungen von fünf bis sieben Prozent, so muss manheute selbst laufende Verzinsungen mit einer Drei vor dem Komma mitder Lupe suchen. Die goldenen Zeiten für Versicherer und ihre Kundensind schon lange vorbei. Umso wichtiger ist es, bei Abschluss neuerPolicen, gezielt Anbieter mit zukunftssicherem Geschäftsmodellauszuwählen. Zwar liegt der Höchstrechnungszins aktuell nur bei 0,9Prozent. Doch müssen viele Lebensversicherer noch Altverträge mitGarantiezinsen von bis zu 4,0 Prozent bedienen. Je länger dieNiedrigzinsphase noch dauert und je höher der Bestand an Altverträgenist, desto ambitionierter wird es, genügend hohe Überschüsse zuerwirtschaften.Das gilt auch für den Fall, dass ab dem kommenden Jahr diegeplanten Änderungen bei den Zuführungen zur Zinszusatzreserve dieBelastungen für die Branche abmildern sollten. So erwartet etwa dieFinanzaufsichtsbehörde Bafin, mehr als jeder dritte Lebensversichererin Deutschland könne in finanzielle Schwierigkeiten geraten. EinigeUnternehmen hat die Bafin sogar schon unter "intensivierte Aufsicht"gestellt.Für alle künftigen Kunden von Lebensversicherern - aber auch füralle, die bereits eine kapitalbildende Lebensver-sicherungs- oderRentenpolice haben und wissen wollen, wie "fit" ihr Versicherer ist -sollte deshalb die Sicherheit "ihrer" Kapitalanlage oberste Prioritäthaben. Dafür sind eine solide Kapitalausstattung und eine stabileErtragskraft des Versicherers unabdingbar. Anders ausgedrückt: Wiesicher scheint es zu sein, dass der gewählte Versicherer auch in denkommenden Jahren oder gar Jahrzehnten mindestens die zugesagtenLeistungen erwirtschaften und an seine Kunden ausschütten kann?Um Vermittlern und Verbrauchern hier eine leicht verständlicheaber dennoch differenzierende Hilfestellung zu geben, hat DFSIRatings - eine Ausgründung des Deutschen Service-Instituts (DFSI) inKöln - auch 2018 wieder Qualitätsratings zu insgesamt 43marktrelevanten Lebensversicherern, darunter sieben Direktversichererund 36 Service-Versicherer erstellt.Um zu ermitteln, wie es um die finanzielle Substanzkraft bestelltist, setzte DFSI Ratings dabei auf drei Kennzahlen: dieÜberschussbeteiligung des laufenden Jahres, die Nettorendite und dieSubstanzkraftquote. Diese setzt sich wiederum aus drei Kennzahlenzusammen: RfB-Quote, Eigenkapital-Quote und Bewertungsreserven. "Dieso eruierte Substanzkraft ist über alle Lebensversicherervergleichbar. Und wird nicht wie etwa bei der Solvency_II-Quote -kurz SCR-Quote - durch Ausnahmeregeln künstlich beeinflusst",erläutert DFSI-Studienleiter Sebastian Ewy die gewählte Methodik."Die SCR-Quote berücksichtigen wir zwar auch - allerdings nur alsHygienefaktor", sagt Ewy. Liegt die bereinigte SCR-Quote unter 100Prozent, wurden vom ermittelten Substanzkraftergebnis 50 Punkteabgezogen. "Das halten wir durchaus für angebracht, weil es diesenUnternehmen derzeit nicht gelingt, die eigentlich gefordertengesetzlichen Vorgaben zu erfüllen", erläutert Ewy. "Unser Vorgehenführt dazu, dass selbst Versicherer, die in Sachen Substanzkraft zwardie volle Punktzahl erreichen, aber eine bereinigte SCR-Quote unter100 Prozent ausweisen, nicht besser als ,befriedigend' abschneidenkönnen."Doch nicht nur die finanzielle Substanzkraft ist für die Kundenein wichtiger Faktor zur Beurteilung der Qualität einesLebensversicherers, sondern auch Produktqualität und Service. Kommtes für die Versicherten doch auch auf das Preis-/Leistungsverhältnisder Produkte, die individuellen Versicherungsbedingungen sowie aufProduktvielfalt und Diversifikation an.Für das DFSI-Qualitätsrating wurden daher Substanzkraft,Produktqualität und Service der Anbieter untersucht und bewertet. Diebeiden Teilbereiche Produktqualität und Substanzkraft wurden mit je40 Prozent gewichtet. Bei der Messung der Produktqualität greift dasDFSI übrigens auf eigene Produkttests zurück, mit denen während dervergangenen zwölf Monate die Qualität unterschiedlicherLebensversicherungsprodukte getestet wurde. Die Servicequalität -indirekt ermittelt aus Kennzahlen wie Früh- und Spät-Stornoquoten,Beschwerdestatistik der Bafin sowie den Ergebnissen hauseigener undfremder Servicestudien - fließt mit 20 Prozent ins Endergebnis ein.Im aktuellen Qualitätsrating der Lebensversicherer erreichtengleich drei der 36 untersuchten Serviceversicherer die Bestnote"Exzellent": die WWK Lebensversicherung, dieHUK-Coburg-Lebensversicherung sowie die Allianz Lebensversicherung.Insgesamt sechs Lebensversicherer schnitten "Sehr Gut" ab - myLife,Die Bayerische, Continentale, Condor, Stuttgarter, Interrisk und AXA.Das Gros der klassischen Versicherer - insgesamt 23 Unternehmen -erhielt die Endnote "Gut". Drei Versicherer erhielten die Note"Befriedigend". Ein Anbieter kam über "Ausreichend" nicht hinaus.Bei den sieben bewerteten Direktversicherern schaffte die EuropaLebensversicherung als einzige ein "Exzellent". Den zweiten Platzerreichte die Hannoversche mit einem "Sehr Gut". "Wir sind stolz darauf, mit unserem einzigartigenDFSI-Qualitätsrating Vermittlern und Kunden eine einfache undtransparente Möglichkeit zu bieten, Lebensversicherer mit sehr hoherQualität herausfiltern zu können", erklärt Studienleiter Ewy. "UnserQualitätsrating kann zudem auch bei der Frage, ob Verträgefortgeführt, stillgelegt oder storniert werden sollen, wertvolleDienste leisten." 