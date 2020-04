DFL verschickt 44 Corona-Verhaltensregeln an Bundesligaprofis

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf eine mögliche Fortsetzung der Bundesligarückrunde mit Geisterspielen im Mai nimmt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auch ganz konkret jeden einzelnen Profi in die Pflicht. In einem vierseitigen "Handzettel für Spieler", der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vorliegt und den die Klubs an ihre Akteure weiterleiten sollen, legt der Ligaverband 44 Regeln vor, die die Profis beachten müssen. In dem Katalog werden Hygieneempfehlungen für zu Hause genannt, es geht darum, welche Schritte bei den typischen Beschwerden einer Infektion einzuleiten sind, um das richtige Verhalten im Training und im Stadion. "Wenn alle Regeln rund um den Trainingsplatz eingehalten werden, kannst Du Dich auf dem Spielfeld frei bewegen", heißt es im abschließenden Punkt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4580172OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell