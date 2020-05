DFL berät mit Clubs über Bundesliga-Wiederbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga will am Donnerstag den Wiederbeginn in der 1. und 2. Bundesliga vom 15. Mai an regeln.



Bei einer Mitgliederversammlung mit den 36 Profivereinen soll per Videoschalte über die Folgen der Freigabe für den Neustart durch die Politik diskutiert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer hatten am Mittwoch dem Profifußball eine Wiederaufnahme der Saison ab Mitte Mai erlaubt.

Das Präsidium der DFL beschloss schon am Mittwochabend, dass bereits am 15. Mai wieder gespielt werden soll. Darüber könnte es aber noch zu Diskussionen kommen. Widerstand gegen diesen Termin gibt es aus Bremen und Mainz.

Entscheiden müssen die DFL-Mitglieder, mit welchem Spieltag die Saison fortgesetzt wird. Neben einer Weiterführung mit dem nächsten derzeit offenen Spieltag ist auch denkbar, dass die Clubs den Spielplan anders gestalten und zum Beispiel mit den eigentlich am letzten Spieltag geplanten Partien beginnen. Vor dem Neustart müssen sich die Mannschaften zunächst auf Forderung der Politik allesamt in eine mehrtägige Quarantäne begeben./hc/DP/he