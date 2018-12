DFL-Clubs bekennen sich zu mehr Transparenz bei den Finanzen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fußballvereine aus Bundesliga und 2. Bundesliga haben sich mehrheitlich für mehr finanzielle Transparenz ausgesprochen.



Mit einer Zweidrittelmehrheit stimmten sie dem Vorschlag zu, künftig wesentliche Club-Finanzkennzahlen zu veröffentlichen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag nach ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt mitteilte. Zudem soll zukünftig die Gesamtsumme der gezahlten Provisionen an die Spielervermittler aufgelistet und veröffentlicht werden.

Die Zahlen sollen einmal im Jahr nach dem Lizenzierungsverfahren offengelegt werden. Bisher war diese Maßnahme nach dem Reglement der Europäischen Fußball-Union UEFA nur für Teilnehmer aus dem internationalen Wettbewerb nötig. Dies wird sich nach DFL-Angaben künftig ändern und für die 36 Proficlubs in Deutschland gelten. Die FIFA hatte zuvor berichtet, dass weltweit in diesem Jahr 484 Millionen Euro an Spielervermittler gezahlt wurde. Seit dem 1. Januar 2013 beläuft sich die Summe sogar auf 1,9 Milliarden Euro./pre/DP/fba