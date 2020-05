Mainz (ots) - Die Fußball-Bundesliga startet wieder durch: Nach der mehrwöchigen Zwangspause gibt es nun grünes Licht für eine Fortsetzung der Saison 2019/2020 ab 16. Mai 2020. Das bietet Gesprächsstoff auch für ZDF-Moderator Jochen Breyer und DLF-Boss Christian Seifert im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 9. Mai 2020, um 23.00 Uhr.Was die meisten Fans begrüßen, sehen andere durchaus kritisch und sprechen von einer Sonderbehandlung des Fußballs in Zeiten der Coronapandemie. Ist das geplante Hygienekonzept überhaupt durchführbar? Welche Lehren zieht die DFL aus der Krise? Zu diesen und weiteren Fragen äußert sich der langjährige Vorsitzende der DFL-Geschäftsleitung im Studio. Seine praktische Fußballkompetenz wird Christian Seifert zudem an der Torwand unter Beweis stellen.Darüber hinaus gibt es einen Beitrag über die Basketball-Bundesliga, die ab Juni die Saison - in einem neuen Format - fortsetzen möchte.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4592508OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell