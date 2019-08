DFKA: Praktische Umsetzung der Kassensicherungsverordnung hat jetzt begonnen - der letzte fehlende Baustein liegt vor

Berlin (ots) - Nachdem jetzt die letzten erforderlichen Dokumenteveröffentlicht wurden, haben Anbieter von Kassensystemen mit dertechnischen Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen begonnen.Trotz einer erwarteten Übergangsregelung bleibt der Zeitdruck dafürsehr hoch. Der Deutsche Fachverband für Kassen undAbrechnungssystemtechnik ... e.V. (DFKA) unterstützt Kassenherstellerund Softwareentwickler mit qualifizierten Schulungen bei derschnellen technischen Umsetzung.Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat am 12.08.2019 dieDigitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme(DSFinV-K) mit mehreren Anlagen veröffentlicht. Sie basiert auf derkürzlich entwickelten DFKA-Taxonomie-Kassendaten und istvollumfänglich dazu kompatibel. Weiterhin ergänzt sie die TechnischenRichtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik(BSI) und den am 17.06.2019 veröffentlichten Anwendungserlass zu§146a der Abgabenordnung des BMF. Damit liegt jetzt endlich diegesamte für eine Integration zertifizierter technischerSicherheitseinrichtungen (TSE) in Kassensysteme erforderlicheDokumentation vor.Nachdem das ursprüngliche Konzept zur Manipulationssicherung vomDFKA deutlich kritisiert wurde, sind die jetzt spezifiziertentechnischen Lösungen erheblich praxistauglicher geworden und damitsinnvoll umsetzbar. Entwicklung und Erprobung dieser Vorgaben wurdendurch den DFKA in einem Feldversuch mit mehreren Anbietern vonKassensystemen unterstützt. Zwei TSE-Anbieter befinden sich imZertifizierungsverfahren des BSI und haben eine Verfügbarkeit für dasvierte Quartal 2019 angekündigt.Somit können Anbieter von Kassensystemen ab sofort mit dertechnischen Umsetzung und Anpassung beginnen. Hier ist der Zeitdruckhoch, da laut Gesetzeslage ab dem 01.01.2020 nur noch Kassensysteme,die eine TSE unterstützen, verkauft werden dürfen. Es drohenBußgelder von bis zu 25.000 Euro pro Fall. Es ist im Gespräch,Anwendern bestehender Kasseninstallationen eine zeitlich auf einigeMonate begrenzte Übergangsfrist (Nichtbeanstandungsregelung) für miteiner TSE nachrüstbaren Kasse einzuräumen, dies wird jedoch nicht fürneu angeschaffte Kassensysteme gelten.Für Anbieter von Kassensystemen ist es momentan schwer, den füreine schnelle technische Umsetzung erforderlichen Gesamtüberblick zubekommen. Um diese Lücke zu schließen, bietet der DFKAherstellerneutrale Schulungen an. Diese richten sich anProduktverantwortliche und Softwareentwickler und stehen auchNichtmitgliedern offen. Die erste Veranstaltung ist am 10.09.2019 imRaum München geplant. Nähere Informationen werden unterhttps://dfka.net/akademie veröffentlicht.Über den DFKA: Der Deutsche Fachverband für Kassen- undAbrechnungssystemtechnik e.V. ist der einzige Interessenverband fürAnbieter von Kassen- und Abrechnungssystemen in Deutschland.Er wurde 2012 gegründet und vertritt derzeit rund 150Mitgliedsunternehmen. Der DFKA setzt sich unter anderem füreindeutige rechtliche und technische Vorgaben für Kassensysteme ein.Über die TSE: Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen andigitalen Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 stellt der Gesetzgeberneue technische Anforderungen an Kassensysteme. Ab dem 01.01.2020müssen die aufgezeichneten Daten durch eine zertifizierte technischeSicherheitseinrichtung (TSE) gegen nachträgliche Veränderungengeschützt werden. Mit unangekündigten Kassen-Nachschauen werden dieFinanzbehörden außerdem die korrekte Nutzung der Systeme undvollständige Erfassung der Verkäufe prüfen. Für Anwender vonKassensystemen bringt die TSE und die damit verbundeneStandardisierung der Datenaufzeichnung endlich Rechtssicherheit undGlaubwürdigkeit in die Kassenführung.Pressekontakt:Roland F. KetelE-Mail: info@dfka.netTel. 030 - 42809620Original-Content von: Deutscher Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik (DFKA e.V.), übermittelt durch news aktuell