DFJV veröffentlicht Studie über Berufsausübung von Journalisten in Deutschland

Berlin (ots) - DFJV veröffentlicht Studie über Berufsausübung vonJournalisten in DeutschlandDer Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) hat in Zusammenarbeitmit der Professur für Empirische Sozialforschung der UniversitätMannheim eine neue Vermessung des Berufs Journalist/in durchgeführt.Die zentralen Ergebnisse:1. Bei Printmedien arbeiten mit 43 Prozent noch immer die meistenJournalistinnen und Journalisten, gefolgt von 29 Prozent, die beiOnlinemedien tätig sind.2. Mindestens 32 Prozent der Befragten sind freiberuflich tätig.3. Journalistinnen und Journalisten arbeiten im Durchschnitt 45Stunden pro Woche, wovon etwas über 30 Stunden (mit einer hohenStandardabweichung von über 16 Stunden) auf rein journalistischeAufgaben entfallen. Auf Personalführung und technische Aufgabenentfallen im Durchschnitt jeweils 3, auf kaufmännische Aufgaben 2,5Stunden (jeweils mit hohen Standardabweichungen). Die Arbeitszeit istseit dem Jahr 2010 bei rund 42 Prozent der Befragten gesunken, bei 22Prozent gestiegen.4. Das durchschnittliche Monatsnettoeinkommen beträgt 3.293,12Euro. Für mehr als 51 Prozent der Respondenten ist das Einkommen seitdem Jahr 2010 gestiegen (bei knapp 9 Prozent sogar stark), bei knapp12 Prozent ist es etwas und bei 8,5 Prozent stark gesunken.5. Die Befragten veröffentlichen pro Jahr im Durchschnitt 310Beiträge (mit einer großen Standardabweichung von 309 Beiträgen).Knapp 2,5 Prozent der Journalistinnen und Journalistenveröffentlichen mehr als 1.000 Beiträge pro Jahr. Fast die Hälfte gaban, mehr als im Jahr 2010 zu veröffentlichen; rund 20 Prozentveröffentlichen weniger.6. Die Freude am Beruf ist im Durchschnitt seit dem Jahr 2000gleich geblieben oder leicht gesunken. Für immerhin 29 Prozent derBefragten ist die Freude an der Tätigkeit gestiegen, für 5 Prozentsogar sehr.7. Als wichtige berufliche Trends werden Mobiler Journalismus (62Prozent), Content Marketing (53 Prozent) und Storytelling (47Prozent) gesehen.Zur Stichprobe:Die Erhebung erfolgte zwischen dem 07.10. und 04.11.2016. ZurBefragung wurden 29.826 Personen eingeladen, wovon 4.416, mithinknapp 15 Prozent, teilgenommen haben. Die Umfrage gilt insofern alsrepräsentativ.62 Prozent der Respondenten waren männlich; das Durchschnittsalterlag bei 50 Jahren mit einer Standardabweichung von 10 Jahren. Sieverfügen im Schnitt über 23 Jahre Berufserfahrung. 22 Prozent derBefragten sind Quereinsteiger, 35 Prozent haben ein Volontariatabsolviert, 16 Prozent ein Studium in Publizistik, Medien- oderKommunikationswissenschaften und knapp 8 Prozent haben eineJournalistenschule besucht.Die gemessenen, jeweils recht hohen Standardabweichungen sinddahingehend zu interpretieren, dass Journalismus als sehr heterogenerBeruf anzusehen ist, der nicht einheitlichen Standards folgt.Der Ergebnisbericht zur Studie steht kostenfrei als PDF zurVerfügung: http://bit.ly/2h5Z75xÜber den DFJV:Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) ist ein Berufsverbandund Dienstleister für Journalisten, die sich auf ein Fach, Ressortoder Themengebiet spezialisiert haben. Er bietet seinen mehr als11.500 Mitgliedern u. a. Leistungen wie eine individuelle undkostenfreie Beratung in Rechts-, Steuer-, Fach-, KSK-,Arbeitszeugnis- und Existenzgründungsfragen, einenHonorarfactoring-Service, auf die Profession abgestimmteWeiterbildungsangebote, ein fachjournalistisches Onlinemagazin,Leitfäden, Studien und Fachbücher zu wichtigen journalistischenThemenfeldern, Veranstaltungen sowie die Ausstellung desPresseausweises an.Der DFJV ist der erste Journalistenverband, dessenQualitätsmanagementsystem vom TÜV nach den Normen DIN EN ISO9001:2008 und DGVM ZERT zertifiziert wurde.Mehr Informationen unter: www.dfjv.de