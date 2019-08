DFB und Lufthansa verlängern Partnerschaft um vier Jahre bis 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Lufthansa setzen ihre Partnerschaft langfristig fort.



Die Verlängerung des Vertrages um vier Jahre bis Ende 2022 teilten der Verband und die Airline am Montag in Frankfurt am Main mit. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagte: "Es ist schon gute Tradition, dass unser Partner Lufthansa das DFB-Team in die Gastgeberländer der großen Turniere fliegt." Der Zeitraum der Partnerschaft umfasst auch die EM 2020, bei der mindestens zwei deutsche Vorrundenspiele in München ausgetragen werden, sowie die nächste WM, die im November und Dezember 2022 in Katar ausgetragen wird./pre/DP/jha