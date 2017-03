DFB schreibt Sponsorenpaket für Automobil-Unternehmen aus

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die Sponsorenrechte in der Kategorie Automobil neu ausgeschrieben.



Dies gelte für "ein umfassendes Sponsoring-Paket für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Juli 2024, das Marketingrechte unter anderem aus den Produktbereichen DFB, dessen Nationalmannschaften sowie dem DFB-Pokal (ab der Spielzeit 2019/2020) enthält", teilte der DFB am Montag in Frankfurt/Main mit.

Der Vertrag mit Generalsponsor Mercedes-Benz läuft Ende 2018 aus, der Kontrakt mit VW als Partner des DFB-Pokals erst 2022. Der Verband sicherte für die Rechtevergabe "ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren" zu, für das Verfahren könne man sich bis zum 24. März 2017 registrieren lassen./ujo/DP/fbr