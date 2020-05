DFB-Psychologe Hermann: Bundesliga Taktgeber für Millionen Menschen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für DFB-Psychologe Hans-Dieter Hermann könnte die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga mitten in der Corona-Krise bei vielen Menschen auch eine stimulierende Wirkung erzeugen.



"Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese letzten neun Spieltage auch einen besonderen Reiz haben, sowohl für die Spieler als auch für die vielen Millionen, für die die Bundesliga auch eine Art von Taktgeber ist und sozusagen Normalität signalisiert", sagt der Sportpsychologe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Die verbliebenen Spieltage werden Geschichte schreiben. Sie sind wie eine eigene verkürzte Saison mit bislang erspielten Startplätzen", erklärt Hermann. Der 59-Jährige glaubt, dass die Spieler mit den ungewöhnlichen Umständen der Partien ohne Zuschauer zurechtkommen werden. "Das sind alles Profis, sie werden Meisterschaftsspiele in dieser Form wohl nicht lieben, aber sich vorübergehend daran gewöhnen. Und wer sich mental mit dieser Situation auseinandergesetzt hat und schwierige Situationen vorbesprochen, vorbereitet und geübt hat, wird klar im Vorteil sein."

Die Profis stuft der Diplom-Psychologe in mehrere Gruppen ein. "Es gibt die, die blühen erst auf, wenn sie Publikum haben, für die wird es schwerer. Es wird etliche geben, für die es auf dem Platz ungewohnt ist, aber die anhand der anwesenden Medien, der Vorberichterstattung und der Kameras beziehungsweise Mikrofone schnell in den vollen Wettkampfmodus kommen. Und es gibt die, die ohnehin auch jeden kleinen zuschauerfreien Trainingskick gewinnen wollen und unabhängig von den Bedingungen immer Vollgas geben", sagt Hermann, der auch beim WM-Titelgewinn der Nationalelf 2014 in Brasilien zum Expertenstab von Bundestrainer Joachim Löw zählte.

"Vielleicht gibt es sogar noch eine vierte Kategorie, wenn es auch nur wenige betreffen mag: Spieler, die weniger Druck empfinden, weil kaum Publikum anwesend ist und dadurch vielleicht sogar befreiter spielen", ergänzt der renommierte Sportpsychologe./kbe/DP/zb