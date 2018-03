DFB-Präsident Reinhard Grindel und Eintracht-Trainer Niko Kovac am Sonntag zu Gast bei Jörg Wontorra

Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhraußerdem mit Sky Experte Dietmar Hamann, Lucas Vogelsang und JulienWolff für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- "Sky90" am Montagabend mit Uli Stein, Sky Experte Ewald Lienenund Alfred DraxlerAm Sonntag ist DFB-Präsident Reinhard Grindel bei Jörg Wontorra zuGast. Themen sind dann unter anderem die zu Beginn dieser Saisoneingeführten Montagsspiele in der Bundesliga sowie die sogenannte"50+1-Regel". Darüber hinaus wird er sich auch zur anstehendenWeltmeisterschaft in Russland und den von Ex-Nationalspieler PerMertesacker gegenüber dem "Spiegel" getätigten Aussagen über Druck imProfifußball äußern.Außerdem ist Niko Kovac im Studio. Der Trainer von EintrachtFrankfurt hat mit seiner Mannschaft, die er vor zwei Jahren noch vordem Abstieg retten musste, derzeit nur zwei Punkte Rückstand aufeinen Champions-League-Platz und steht im Halbfinale des DFB-Pokals.Aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit bei den Hessen, wurde in denletzten Monaten auch er als potentieller Nachfolger vonBayern-Trainer Jupp Heynckes gehandelt. Am Samstag tritt er mitseiner Mannschaft im Rhein-Main-Derby gegen Mainz an.Außerdem sind Lucas Vogelsang (Autor, Die Welt, Podcast "FußballMML") und Julien Wolff (Die Welt) zu Gast. Komplettiert wird dieRunde von Sky Experte Dietmar Hamann."Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr imFree-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar. Neben derÜbertragung auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.dewird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDEgestreamt."Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend mit SteinAm Montagabend um 22.30 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr denehemaligen Nationaltorhüter Uli Stein. Mit dem HSV, EintrachtFrankfurt und Arminia Bielefeld absolvierte er mehr Spiele in denoberen beiden deutschen Spielklassen als jeder andere Profi. Dergebürtige Hamburger war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in denAchtziger Jahren die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des Dinosfeierte, und wird sich zur derzeitigen Situation beim HSV äußern. Dieweiteren Gäste sind Sky Experte Ewald Lienen und Alfred Draxler,Chefkolumnist von Bild."Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss andas Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Erzgebirge Aue und der SpVggGreuther Fürth (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1HD.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell