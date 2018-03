Berlin (ots) -dass wir bei der Integrationsarbeit die Vereine für Vielfaltöffnen" In Berlin haben DFB und Mercedes-Benz zum elften Mal denIntegrationspreis verliehen MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:"Schlau durch Fußball!" So hat das Nachrichtenmagazin "DerSpiegel" vor einiger Zeit einen Artikel über die Integration vonKindern überschrieben. Es ist unbestritten, dass der Sport einengroßen Beitrag zur Integration junger Menschen leistet. Und besondersSportvereine, Schulen und Verbände spielen bei der Integrationausländischer Mitbürger eine ganz entscheidende Rolle. Aus diesemGrund haben der Deutsche Fußball-Bund und sein Partner Mercedes-Benzgestern Abend (26.03.) schon zum elften Mal den Integrationspreisvergeben. In drei unterschiedlichen Kategorien werden fußballerischeProjekte und Aktivitäten ausgezeichnet, die Integration von Kindernund Jugendlichen mit Migrationshintergrund vorbildlich fördern.Oliver Bierhoff, Schirmherr des Integrationspreises und Manager derNationalmannschaft zu den Gründen, warum dieser Preis unverzichtbarist:O-Ton Oliver BierhoffIch glaube einfach die unglaubliche Anerkennung und die Freude beidiesen Menschen ist die Motivation, immer wieder neue Projekte zustarten. Wir haben für Aufmerksamkeit gesorgt, das ist auch ganzwichtig, sind unserer gesellschaftlichen Pflicht hinterhergekommen.Das ist auch ganz wichtig. Und das aktiviert immer wieder Menscheninnerhalb unseres Verbandes, sich mit diesem Themaauseinanderzusetzen. (0:17)Jeweils die drei ersten Preisträger jeder Kategorie waren gesternAbend nach Berlin eingeladen worden. Durch die exklusiveAbendveranstaltung gleich am des Brandenburger Tors führte dieARD-Journalistin und Tagesthemen-Sprecherin Pinar Atalay. In derKategorie "Verein" siegte der FC Altona aus Hamburg, in der Kategorie"Schule" kam die Hans-Tilkowski-Schule aus Herne inNordrhein-Westfalen auf Platz 1 und die Step Stiftung aus Freiburgwurde in der Kategorie "Freie und kommunale Träger" mit dem erstenPlatz ausgezeichnet. Überreicht wurden die Preise von einemFußball-Profi, die selbst einen Migrationshintergrund hat und heuteIntegrationsbeauftragter des DFB ist: vom ehemaligenNationalmannschaftsstürmer Cacau. Für ihn ist der Fußball einwichtiges Mittel für die Integration junger Menschen:O-Ton CacauJa, das ist sehr schön. Ich finde gut, dass die Menschen, die vorOrt ihre Arbeit machen, heute gewürdigt werden, und dass man dieMöglichkeit hat, sie kennen zu lernen. Fußball kann wirklichintegrieren, vor allem an der Basis, da sehen wir, das es keine Rollespielt, woher man kommt, welche Sprache man spricht, dass man gernzusammen Fußball spielt und darüber hinaus Freundschaften entstehen,dass einer dem anderen hilft und das kann der Fußball sehr gut.(0:27)Seit 2007 gibt es den Integrationspreis von DFB und Mercedes-Benz.Für DFB-Präsident Reinhard Grindel ist der große Erfolg und diedeutschlandweite Beachtung des Integrationspreises ein Zeichen, dasses immer besser gelingt, Menschen für das ehrenamtliche Engagementfür ein besseres Miteinander zu motivieren:O-Ton Reinhard GrindelIn den großen Städten ist nahezu jedes zweite Kind das geborenwird, eins mit Migrationsgeschichte. Und deswegen ist es ganzentscheidend, dass wir bei der Integrationsarbeit, die Vereine öffnenfür Vielfalt, die dann zur Stärke wird, weil es eben gelingt, Mädchenund Jungen in diese Vereine zu integrieren, und das ist das, was wirheute mit besonders vorbildlichen Leistungen von Vereinen, vonSchulen, auch von gemeinnützigen Projekten ehren wollen, einerseitsum Wertschätzung deutlich zu machen, andererseits aber auch, damitsich andere Vereine etwas davon abschauen können. (0:40)Der Integrationspreis von DFB und Mercedes-Benz ist der höchstdotierte Sozialpreis in Deutschland. Die Sieger werden für ihrherausragendes Engagement mit einem Mercedes-Benz Vito belohnt, derzweite und dritte Sieger in jeder der drei Kategorien erhalten je10.000 EUR für ihre Integrationsarbeit. Für Dr. Dirk Jakobs, LeiterGlobal Diversity Office der Daimler AG, ist das Engagement desKonzerns beim Integrationspreis eine ganz wichtige Aufgabe:O-Ton Dr. Dirk JakobsWenn man bei uns in die Belegschaft schaut, wir sind eine sehrvielfältige Belegschaft. Wir brauchen Integration, wir brauchenIntegration schon seit Jahrzehnten, und dafür haben wir uns immerengagiert, dass Menschen gut miteinander auskommen, klarkommen, denndann sind sie integriert und können ihre Kompetenzen einsetzen unddas ist das, was wir brauchen, also auch das, was gerade auch heutegesellschaftlich brauchen und wir sind ein Abbild der Gesellschaftund wir wollen, dass die Leute entsprechend leistungsfähig sind, unddas geht über Integration. (0:30)Abmoderation:"Fußball: viele Kulturen - eine Leidenschaft" - unter diesem Mottoist gestern (26.03.2018) der DFB und Mercedes-Benz Integrationspreis2017 vergeben worden.Und das sind die Preisträger:Kategorie Verein:Sieger: FC Altona 93 (Hamburg) 2. Platz: FC Ente Bagdad, Mainz(Rheinland-Pfalz) 2. Platz: Rot-Weiß Hütte, Troisdorf NRW) KategorieSchule: Sieger: Hans Tilkowski Schule Herne (NRW) 2. Platz:Janusz-Korczak Förderschule (FLV Westfalen) 2. Platz: GesamtschuleBerger Feld (Hessischer FV) Kategorie freie und kommunale Träger:Sieger: Step Stiftung Freiburg (Baden-Württemberg) 2. Platz:Bolzplatz-Liga buntkicktgut (Iinterkulturelle Straßen-Fußball Liga,z.B. München, Dortmund, Hamburg, Berlin oder Niederbayern) 2. Platz:Fanprojekt Dortmund (NRW)