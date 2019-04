DFB-Pokalfinale der Frauen und Radrennen Eschborn-Frankfurt Großes Livesportangebot am 1. Mai im Ersten

München (ots) - Sportfans sind am 1. Mai im Programm des Erstenbestens aufgehoben. Um 14:40 Uhr beginnt mit dem Einstieg in denRadsport-Klassiker Eschborn-Frankfurt ein langer Sportnachmittag imErsten. Sowohl Nils Politt, starker Zweiter bei Paris-Roubaix, alsauch John Degenkolb rechnen sich Chancen auf den Sieg bei demWorld-Tour-Radrennen aus. Reporter in Frankfurt ist Florian Naß, dieModeration übernimmt Ralf Scholt. Der Hessische Rundfunk überträgt inseinem Dritten Programm bereits ab 12:00 Uhr live den Beginn desRennens.Direkt im Anschluss geht es mit dem DFB-Pokalfinale der Frauenzwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg weiter. Um 17:00 Uhrmelden sich Moderator Claus Lufen und ARD-Frauenfußball-Expertin NiaKünzer live aus dem Stadion in Köln. Die Wolfsburgerinnen, die klarauf Meisterschaftskurs sind, gehen als Favoritinnen in die Partie.Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und dieFreiburgerinnen, die noch niemals in der Vereinsgeschichte imPokalfinale standen, haben durchaus ein Wörtchen mitzureden. Der Ballrollt ab 17:15 Uhr, Kommentator des Spiels ist Bernd Schmelzer.Neu in diesem Jahr: In der Halbzeitpause desFrauen-DFB-Pokalfinales um ca. 18:10 Uhr sendet Das Erste eineZusammenfassung der traditionellen Ansprache des Vorsitzenden desDeutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, zum 1. Mai.Anlässlich des Tags der Arbeit wird er vor allem zu Europa sowie denEuropäischen Arbeits- und Sozialrechten sprechen.Sendezeiten im Ersten:Mittwoch, 1. Mai 201914:40 - 20:00 UhrSportschauRadsportEschborn-FrankfurtReporter: Florian NaßModerator: Ralf ScholtÜbertragung aus Frankfurtca. 17:00 UhrDFB-Pokalfinale der FrauenSC Freiburg - VfL WolfsburgReporter: Bernd SchmelzerModerator: Claus LufenExpertin: Nia KünzerÜbertragung aus Kölndazwischen ca. 18:10 UhrAnsprache des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes ReinerHoffmann zum 1. Mai 2019Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell