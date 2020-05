DFB-Pokal-Halbfinale 2019/20: Saarbrücken - Leverkusen und München - Frankfurt am 9./10. Juni live im Ersten

München (ots) - Re-Start nun auch im DFB-Pokal: Am 9. und 10. Juni 2020 werden die beiden Halbfinalspiele ausgetragen. Wie auch gegenwärtig in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer im Stadion. Im ersten Halbfinale, am Dienstag, 9. Juni 2020, trifft der Favoritenschreck und Neuaufsteiger der 3. Liga, der 1. FC Saarbrücken, im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen auf Bayer 04 Leverkusen. Das Erste überträgt das Spiel live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr). Alexander Bommes moderiert; an seiner Seite ist "Sportschau"-Experte Thomas Broich. Reporter der Partie ist Florian Naß. Im Anschluss an das Livespiel zeigt Das Erste ab 22:45 Uhr das Feature "Hau rein die Pille!", eine neue Dokumentation aus der Reihe "Geheimsache Doping". In diesem Film beschäftigt sich Hajo Seppelt mit dem Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball.Im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch, 10. Juni 2020, spielt der aktuelle Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, FC Bayern München, gegen den Pokal-Dauerrivalen Eintracht Frankfurt. Das Erste zeigt die Begegnung live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr). Moderator der Sendung ist Matthias Opdenhövel. Das Aufeinandertreffen des Bundesliga-Primus und des Außenseiters aus Frankfurt, der zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten im DFB-Pokal-Halbfinale steht, kommentiert Tom Bartels. Im Anschluss an die Live-Übertragung aus München begrüßt Alexander Bommes um 22:45 Uhr zu einer neuen Ausgabe des "Sportschau Club". An beiden Sendetagen gibt es darüber hinaus eine DFB-Pokal-Ausgabe der "Sportschau vor acht" um 19:45 Uhr.Die Sendetermine im Überblick:Dienstag, 9. Juni 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Alexander Bommes20:15-22:45 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale 1. FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen Reporter: Florian Naß Moderation: Alexander Bommes Experte: Thomas Broich Übertragung aus Völklingen22:45-23:30 Uhr Geheimsache Doping: "Hau rein die Pille!" Ein Film von Hajo SeppeltMittwoch, 10. Juni 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Matthias Opdenhövel20:15-22:45 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Reporter: Tom Bartels Moderation: Matthias Opdenhövel Übertragung aus München22:45-23:15 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander BommesPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4607687OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell