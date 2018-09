DFB-Pokal: Das Erste zeigt zwei Spiele der zweiten Hauptrunde live / Am 30. Oktober: SV Rödinghausen - Bayern München, am 31. Oktober: RB Leipzig - TSG Hoffenheim

München (ots) - Das Erste zeigt gleich zwei Spiele der zweitenHauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 live. Am Dienstag, 30. Oktober 2018,trifft der SV Rödinghausen an der Bremer Brücke in Osnabrück auf dendeutschen Rekordmeister FC Bayern München. In der "Sportschau" ab20:15 Uhr können die Zuschauer live verfolgen, ob dem Viertligisten,der in der ersten Runde Dynamo Dresden aus dem Wettbewerb geworfenhat, die ganz große Sensation gelingt (Anpfiff: 20:45 Uhr). Reporterist Tom Bartels. Moderator Alexander Bommes hat ARD-Experte ThomasHitzlsperger an seiner Seite.Am Mittwoch, 31. August 2018, muss nach der Partie RB Leipziggegen TSG 1899 Hoffenheim ein Bundesligist seine Ambitionen auf denPokaltriumph in Berlin aufgeben. Das Erste überträgt dasBundesligaduell ebenfalls ab 20:15 Uhr live in der "Sportschau"(Anpfiff: 20:45 Uhr). Reporter in Leipzig ist Gerd Gottlob. Esmoderiert Gerhard Delling, Experte: Thomas Hitzlsperger. Im Anschlussan die sportlich hochinteressante Begegnung wird der Pokalabend im"Sportschau Club" aufgearbeitet.Die Sendungen zur 2. DFB-Pokal-Hauptrunde 2018/19 im Ersten:Dienstag, 30. Oktober 2018, 20:15-23:30 UhrSportschauSV Rödinghausen - FC Bayern MünchenReporter: Tom BartelsModeration: Alexander BommesExperte: Thomas HitzlspergerMittwoch, 31. Oktober 2018, 20:15-23:30 UhrSportschauRB Leipzig - 1899 HoffenheimReporter: Gerd GottlobModeration: Gerhard DellingExperte: Thomas Hitzlsperger23:30-0:00 UhrSportschau ClubPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell