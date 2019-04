München (ots) -Der Rücktritt Reinhard Grindels von der DFB-Spitze war erst einpaar Stunden her, da war sein Nachfolger schon zu Gast an derInternational School of Management (ISM) in München:DFB-Interimspräsident und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes(BFV) Dr. Rainer Koch. In nahezu privater Atmosphäre beantwortete errund 20 Teilnehmern beim "Kamingespräch" Fragen zur aktuellenSituation beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), zu den Anforderungen imSpitzensport-Management und kritischen Themen im Fußball."Mit Blick auf die aktuelle Situation ist es erst einmal wichtig,die Strukturen des DFB bis zum Bundestag im Herbst so zu gestalten,dass der zukünftige Präsident seinen Aufgaben nicht nur erfolgreich,sondern vor allem auch langfristig nachgehen kann", nannte Koch dienächsten Schritte nach dem Rücktritt Grindels. "Unser Ziel ist es,einen Ausgleich zwischen den Interessen des Profi- undAmateurfußballs zu finden."Neben den aktuellen Entwicklungen beim DFB war dasSpitzensport-Management im Fußball absolutes Top-Thema. InsbesondereFragen rund um die Erwartungen an künftige Manager beschäftigten dieISM-Studierenden. "Begeisterung für die Branche und viel Engagementsind sehr wichtig. Mitarbeiter im Management müssen die Bereitschaftzeigen, auch mal am Abend oder am Wochenende zu arbeiten - es istalles andere als ein klassischer Nine-to-five-Job", weiß derDFB-Interimspräsident. "Als führende Person in der Öffentlichkeitsind vor allem Integrität, Zuverlässigkeit und großes Engagementgefragt."Auch kritische Themen wie Korruptionsvorwürfe in der Fußballweltwurden offen angesprochen. Dass in der öffentlichen Wahrnehmung oftFakten verzerrt dargestellt werden, war nur ein Thema der Diskussionzwischen Koch und den Teilnehmern. "Es darf nicht außer Acht gelassenwerden, dass der Fußball mit seinen Investitionen nicht nur dielokale Wirtschaft in den Austragungsländern vonFußball-Großveranstaltungen voranbringt, sondern auch einen wichtigenBeitrag in der Gesellschaft leistet", so Koch, der seit 2017 Mitgliedin der Governance-Kommission der FIFA ist. "Die WM in Südafrika imJahr 2010 zum Beispiel hatte eine enorme Bedeutung für dieEntwicklung einer selbstbewussten afrikanischen Identität."Mit Veranstaltungen in persönlicher Atmosphäre wie dieserermöglicht die ISM einen intensiven Austausch zwischen Entscheidernund Studierenden der ISM und schafft so eine Plattform für aktuelleThemen aus der Wirtschaft.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle.Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München,Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 180Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbHOtto-Hahn-Str. 1944227 Dortmundtel.: 0231.97 51 39-31fax: 0231.97 51 39-39E-Mail: maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell