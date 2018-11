DFB-Frauen gegen Spanien: ZDF überträgt Fußball-Länderspiel (FOTO)

Mainz (ots) -Abschluss des Länderspiel-Jahres 2018 live im ZDF: Wenn amDienstag, 13. November 2018, 16.00 Uhr, die deutscheFrauen-Fußball-Nationalmannschaft in Erfurt zu ihrem letztenLänderspiel in diesem Jahr gegen Spanien antritt, ist es zugleich dasFinale für Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer. Nach dererfolgreichen WM-Qualifikation Anfang September umfasst seinEngagement für die DFB-Frauen auch die abschließenden Länderspieledes Jahres. Die künftige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg istderzeit noch als Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft imEinsatz.ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauer am Dienstag, 13.November 2018, um 15.45 Uhr zur "ZDF SPORTextra"-Sendung aus Erfurt.Als ZDF-Live-Reporter kommentiert Norbert Galeske das Länderspiel.Am 13. März dieses Jahres wurde Horst HrubeschInterims-Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft. Sollten aus denletzten beiden Länderspielen am Samstag gegen Italien und am Dienstaggegen Spanien zwei Siege resultieren, hätte er alle acht Partien inseiner achtmonatigen Amtszeit als Trainer der DFB-Frauen gewonnen.https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell