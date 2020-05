DFB-Bundestag berät über Auswirkungen der Corona-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund berät auf seinem außerordentlichen Bundestag am Montag (13.00 Uhr) über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.



Zentrales Thema bei der Video-Tagung wird der Streit um die geplante Fortsetzung der Saison in der 3. Liga sein, zu dem es mehrere verschiedene Anträge gibt. Als Formsache gilt hingegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Frauen-Bundesliga.

Auf der Agenda stehen ferner unter anderen Beschlüsse zum Saisonabbruch in den Nachwuchs-Bundesligen, zur Haftungsbeschränkung von DFB-Entscheidungsträgern in der Corona-Krise und zu einer Ermächtigung des Vorstandes, in der Zeit nach dem Bundestag weitreichende Entscheidungen zum Spielbetrieb fällen zu dürfen./edo/DP/he