DEWALT® ist die weltweit erste große Elektrowerkzeugmarke, die speziell für das Handwerk entwickelte Pouch-Zellen-Akkus verwendet und damit eine neue Ära der Leistung von Akku-Werkzeugen einläutet.

Towson, Md. (ots/PRNewswire) -Die revolutionäre Technik des DEWALT POWERSTACK™ 18V Kompakt-Akkus liefert bis zu 50% mehr Leistung1 in einem 25% kompakteren Design² und setzt damit THE NEXT DIMENSION IN POWER™ frei.DEWALT®, eine Marke von Stanley Black & Decker und führender Anbieter von Komplettlösungen für Baustellen, präsentierte kürzlich die weltweite Markteinführung des DEWALT POWERSTACK™ 18V Kompaktakkus, ein technologischer Durchbruch der nächsten Generation, der eine neue Ära der Leistungsfähigkeit von DEWALT Akku-Elektrowerkzeugen einleitet.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8842059-dewalt-worlds-first-pouch-battery-cell-technology-construction-industry/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321488-2&h=3831802529&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2Fde%2F8842059-dewalt-worlds-first-pouch-battery-cell-technology-construction-industry%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2Fde%2F8842059-dewalt-worlds-first-pouch-battery-cell-technology-construction-industry%2F)Mit dem DEWALT POWERSTACK™-Akku ist DEWALT weltweit der erste Hersteller, der diese innovative Technologie in seinen Akku-Elektrowerkzeugen für die Zielgruppen Industrie, Bau und Handwerk einsetzt. Das Ergebnis sind die leichtesten und gleichzeitig leistungsstärksten Kompakt-Akkus von DEWALT, die sich durch folgende Vorteile auszeichnen:- Mit bis zu 50% mehr Leistung1 gewährleisten diese Akkus einen schnelleren Arbeitsfortschritt und damit eine höhere Produktivität.- 25% kompakter2 und 15% leichter3 ermöglichen sie ein Optimum an Präzision und Handlichkeit, speziell beim Einsatz in eingeschränkten Arbeitsplatzbereichen.- Mit einer doppelten Lebensdauer in puncto Ladezyklen4 bieten diese revolutionären Akkus ein geradezu einmaliges Preis-Leistungsverhältnis"Die DEWALT POWERSTACK™ 18V Kompakt-Akku Technologie stellt eine bahnbrechende Akku-Innovation in der Elektrowerkzeugbranche dar", so Jaime Ramirez, Executive Vice President & President of Global Tools & Storage bei Stanley Black & Decker. "Unser bahnbrechender, zuverlässiger Lithium-Ionen-Akku stellt eine neue Leistungsklasse für kabellose Elektrowerkzeuge dar. Der DEWALT POWERSTACK™-Akku ist eine bedeutende technische Weiterentwicklung, die die lange Geschichte der Innovationsführerschaft von DEWALT widerspiegelt, sowie unser unermüdliches Streben, unseren Kunden das beste Akku-System auf dem Markt zu bieten."Der neue POWERSTACK™-Akku verfügt über eine LED-Ladezustandsanzeige, über die der Anwender jederzeit den aktuellen Ladezustand des Akkus abrufen kann. Darüber hinaus sind die Akkus mit einer abriebfesten Gummi-Ummantelung versehen, die für Stoßfestigkeit sorgt und gleichzeitig die Materialoberflächen schützt. Mit seiner extrem kompakten und leichten Bauweise trägt der POWERSTACK-Akku zur Optimierung der Ergonomie und des Handlings der DEWALT Akku-Maschinen bei. Gerade bei sich wiederholenden Arbeiten über Kopf und in beengten Räumen stellt dies einen echten Vorteil dar. Der DEWALT POWERSTACK™ 18V Kompakt-Akku ist mit allen DEWALT 18V XR Akku-Elektrowerkzeugen und Ladegeräten des 18V XR Systems kompatibel.Seit 1924 steht die Marke DEWALT für innovative Spitzenprodukte im Elektrowerkzeug Segment. Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung der DEWALT Elektrowerkzeuge liegt hierbei auf den Bedürfnissen der Anwender, mit der Zielsetzung die täglich anfallenden Aufgaben auf der Baustelle, in der Werkstatt und überall dort wo leistungsstarke Akku- und Elektrogeräte eingesetzt werden, zu erfüllen.Nach der Einführung des XR FLEXVOLT-Systems, bei dem die Akkus intelligent die Maschine erkennen, in die sie eingesetzt werden und automatisch von 18V auf 54V umschalten, geht DEWALT mit POWERSTACK den nächsten Schritt in Richtung kabellose Baustelle und hat dabei immer die Bedürfnisse der Anwender im Fokus.Der DEWALT POWERSTACK™ 18V Kompakt-Akku wird ab April 2022 bei DEWALT - Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt.Um mehr über die DEWALT POWERSTACK™ 18V Kompakt-Akkus zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.dewalt.de/powerstack/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321488-2&h=1894009380&u=https%3A%2F%2Fwww.dewalt.de%2Fpowerstack%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.dewalt.de%2Fpowerstack%2F), https://www.dewalt.at/powerstack/bzw (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321488-2&h=1930430384&u=https%3A%2F%2Fwww.dewalt.at%2Fpowerstack%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.dewalt.at%2Fpowerstack%2Fbzw). https://www.dewalt.ch/de/powerstack/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321488-2&h=3324448004&u=https%3A%2F%2Fwww.dewalt.ch%2Fde%2Fpowerstack%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.dewalt.ch%2Fde%2Fpowerstack%2F).Kontakt Deutschland: Kontakt Österreich:DEWALT DEWALTRonny ter Meulen Alexander SchediwyPostfach 12 02 Oberlaaer Str. 248D-65502 Idstein/Ts. A-1230 WienTel.: +49-6126/212 305 Tel.: +43-1/66116-0Fax: +49-6126/214 305 Fax: +43-1/66116-14E-Mail: Ronny.TerMeulen@sbdinc.com E-Mail: Alexander.Schediwy@sbdinc.comInternet: www.dewalt.de Internet: www.dewalt.atKontakt Schweiz: Pressekontakt:DEWALT conjoin communicaton GmbHGuido Bizzozero Tobias MüllerIn der Luberzen 42 Hanauer Landstrasse 175 - 179CH-8902 Urdorf 60314 FrankfurtTel.: +41-44/755-6071 Tel.: +49-069-949476-10/-21Fax: +41-44/730-7067 Fax: +49-069-949476-11E-Mail: Guido.Bizzozero@sbdinc.com E-Mail:tobias.mueller@conjoin-communication.deInternet: www.dewalt.ch Internet: www.conjoin-communication.deDEWALT Social-Media-Kanäle:Facebook: DEWALT Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321488-2&h=2955286641&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDEWALTDeutschland%2F&a=DEWALT+Deutschland)Instagram: DEWALT_DEYouTube: DEWALT Deutschland (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321488-2&h=3979117167&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCxY7o6arLWXpI_Jgz5msY9Q&a=DEWALT+Deutschland)Profis für Profis – weltweit Schon seit fast 100 Jahren entwickelt und fertigt DEWALT hochwertige Elektrowerkzeuge und Zubehör für den gewerblichen Anwender. Viele tausend Profiwerkzeuge dieser Marke sind – seit Anfang der neunziger Jahre im typischen gelb-schwarzen Design – zuverlässig und erfolgreich auf allen Baustellen dieser Welt im Einsatz. Als Marke für den professionellen Anwender wird DEWALT über den qualifizierten Fachhandel vertrieben. Als Vollsortimenter bietet DEWALT seinen Kunden neben Elektrowerkzeugen auch ein breites Sortiment an professionellem Zubehör.Weitere Informationen im Internet unter www.DEWALT.de / www.DEWALT.at / www.DEWALT.ch¹ vs. DEWALT Akku DCB 183 (im direkten Vergleich unter Laborbedingungen)² vs. Grundfläche von DEWALT Akku DCB 183³ vs. DEWALT 18 Volt Akku mit 2 Ah oder geringerer Kapazität4 vs. DEWALT Akku DCB 183Original-Content von: DEWALT®, übermittelt durch news aktuell