DEVK zahlt Autofahrern bis zu 15 Prozent der Kfz-Beiträge zurück (FOTO)

Köln (ots) -Rund 650.000 DEVK-Versicherte profitieren von der Rückvergütung.Damit beteiligt die DEVK ihre Mitglieder und Kunden an denÜberschüssen, die sie 2017 in der Kfz-Versicherung erwirtschaftethat. Vollkaskoversicherte, die im letzten Jahr keinen Schaden hatten,erhalten je nach Schadenfreiheitsklasse zwischen 7 und 15 Prozentihres Jahresnettobeitrags zur Kaskoversicherung zurück. Wie hoch dieErstattung ist, richtet sich v.a. nach dem für 2017 gezahltenKfz-Beitrag und der Schadenfreiheits- (SF-)Klasse zurVollkaskoversicherung. Wer 20 bis 34 Jahre unfallfrei gefahren ist,bekommt 7 Prozent zurück. Bei 35 oder mehr Kalenderjahren ohneVollkaskoschaden erhalten DEVK-Kunden eine Rückvergütung von 10Prozent - Vereinsmitglieder sogar 15 Prozent. Im Verein profitierenVersicherte außerdem schon ab SF-Klasse 10. Mitglieder sind in ersterLinie Beschäftigte im Verkehrsmarkt. So ist die DEVK bis heutebetriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn.12,3 Millionen Euro für treue Mitglieder und KundenDie individuelle Rückvergütung wird verrechnet mit dem Beitrag,der zum 1. Januar 2019 fällig wird. Versicherte, die monatlichzahlen, sparen ggf. mehr als einen Monatsbeitrag. Der Rest wird dannim folgenden Monat verrechnet. Mit der Erstattung, bei der die DEVKinsgesamt 12,3 Millionen Euro ausschüttet, bedankt sie sich bei ihrentreuen Bestandskunden. Wer zum 1. Januar 2019 zu einer anderenKfz-Versicherung wechselt, muss auf die Rückzahlung verzichten.Autofahrer, die ihren Pkw erst seit diesem Jahr bei der DEVKversichert haben, können voraussichtlich 2019 von einer freiwilligenBeitragsrückerstattung profitieren. Die DEVK will ihreKfz-Versicherten auch nächstes Jahr wieder beteiligen. Aktuellkümmert sich der Kölner Versicherer um 2,8 Millionen Kfz-Verträge.