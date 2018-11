DEVK widerlegt Irrtümer zur Kfz-Werkstattbindung (FOTO)

Köln (ots) -Viele Autofahrer haben Vorbehalte gegenüber den Partnerwerkstättender Versicherer. Dabei bieten sie im Schadenfall besonderen Service.Wer seine alte Versicherung zum 30. November kündigt und sich für denDEVK-Tarif Kasko-Mobil entscheidet, spart außerdem 20 Prozent in derKfz-Kaskoversicherung.Mehr als 2,6 Millionen Verkehrsunfälle hat die Polizei 2017 aufdeutschen Straßen gezählt. Allerdings werden besonders Bagatell- oderParkschäden oft nicht der Polizei gemeldet, sodass die Zahl dertatsächlichen Unfälle noch deutlich höher liegen dürfte. ImSchadenfall wenden sich Autofahrer an die Versicherer. Wer den Unfallverursacht hat, kann sich für die Reparatur des eigenen Fahrzeugseine Partnerwerkstatt empfehlen lassen - und so Zeit und Geld sparen.Geschädigte haben immer die freie Werkstattwahl.Was heißt eigentlich "Werkstattbindung"?Viele Versicherte stehen einer Werkstattbindung immer nochskeptisch gegenüber. Werkstattbindung bedeutet: Der Autobesitzererklärt sich bereit, künftige Kaskoschäden in einer Partnerwerkstattseiner Versicherung reparieren zu lassen. Im Gegenzug spart er beiden Beiträgen zur Kaskoversicherung. Für Inspektionen undWartungsarbeiten kann er natürlich weiterhin eine Werkstatt seinerWahl aufsuchen.Mit "Kasko-Mobil" 20 Prozent sparenDie Vorteile der Werkstattbindung erklärt DEVK-Schadenchef PeterBoecker: "Wir als Versicherer können Schäden besser und schnellerabwickeln. Dadurch sparen wir Kosten und dies geben wir an die Kundenweiter." Wer sich zum Beispiel bei der DEVK für einen Tarif mitWerkstattbindung entscheidet, spart 20 Prozent bei denKaskobeiträgen. "Außerdem holen wir das Fahrzeug zu Hause ab undbringen es gereinigt wieder zurück", ergänzt Boecker. "Wir gebenVersicherten für die Dauer der Reparatur ein kostenlosesErsatzfahrzeug und gewähren auf die durchgeführten Arbeiten eineGarantie von zehn Jahren mit Eintritt in die Herstellergarantie."Die DEVK hat das größte Partnerwerkstattnetz in DeutschlandDer Schadenexperte räumt auch mit dem Vorurteil auf, die Auswahlan Partnerwerkstätten sei sehr eingeschränkt: "Das war früher mal sound hält sich ziemlich in den Köpfen der Leute. Wir arbeiten derzeitmit über 4.000 Partnern in Sachen Kfz-Reparatur zusammen - darunteretwa 70 Prozent Markenwerkstätten der Hersteller." Bundesweit ist dieDEVK damit der Versicherer mit dem dichtesten Werkstattnetz. DieKunden entscheiden selbst, in welchem Partnerbetrieb sie ihr Autoreparieren lassen. Auch in ländlichen Regionen finden AutofahrerWerkstätten in der Nähe.Wer sein Auto trotz Werkstattbindung anderswo reparieren lässt,muss einen Teil der Reparaturkosten selbst tragen. Denn Versichererbezahlen in aller Regel nur den Betrag, den sie auch bei ihrerPartnerwerkstatt bezahlt hätten - das ist natürlich meistens einganzes Stück weniger. Manche Versicherer verhängen auchVertragsstrafen. Hierzu gibt es in der Branche unterschiedlicheRegelungen. "Am besten", so Peter Boecker, "erkundigen sichAutobesitzer vor der Reparatur bei ihrem Versicherer."Informationen zur Werkstattbindung Kasko-Mobil finden Sie hier:www.devk.de/autoFotos zum Thema stehen zum Download bereit:https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_120960.jspSeit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihreRisiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVKVersicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit über 4Millionen Kunden mit mehr als 14,6 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiter dieÄrmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind dieSparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach derAnzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-sowie fünftgrößter Pkw- und Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell