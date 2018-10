DEVK versichert schwere Krankheiten (FOTO)

Köln (ots) -Jeder kann schlimm krank werden. Dann leidet nicht nur dieGesundheit, sondern auch der Geldbeutel. Die DEVK bietet mit"VitaProtect" ab jetzt eine finanzielle Soforthilfe bei schwerenErkrankungen. Die Versicherung zahlt im Krankheitsfall eineEinmalleistung - zum Beispiel für eine besondere medizinischeBehandlung oder Umbaumaßnahmen am Haus.Jedes Jahr erfahren über eine Million Menschen in Deutschland,dass sie schwer krank sind. Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall sinddie häufigsten Diagnosen. Weitere Erkrankungen mit schweren Folgensind u.a. Multiple Sklerose und Nierenprobleme. Auch junge Menschenkönnen betroffen sein. Zum Glück haben sich die Überlebenschancendurch den medizinischen Fortschritt deutlich verbessert. Doch schwereKrankheiten heilen selten folgenlos aus. Häufig bleiben deutlichekörperliche Einschränkungen, die einen erhöhten Finanzbedarfbedeuten.Finanzielle Zusatzbelastungen abfedern und Wünsche erfüllenDie Folgen einer schweren Erkrankung stellen den gewohntenLebensalltag auf den Kopf. Betroffene sind meist körperlich wenigerbelastbar und in ihrem Alltag deutlich eingeschränkt. "VitaProtect"zahlt eine einmalige Soforthilfe, die den akuten Finanzbedarf deckensoll. Wie hoch die Summe ist, wird bei Vertragsschluss individuellvereinbart. Die Einmalzahlung ist nicht an einen bestimmten Zweckgebunden. Die Versicherten entscheiden selbst, ob sie damit zumBeispiel medizinische Behandlungen bezahlen, eine Haushaltshilfeengagieren, ihr Haus umbauen lassen oder eine Weltreise unternehmen."VitaProtect" zahlt bei allen dauerhaft schweren ErkrankungenDas Geld wird ausgezahlt, wenn Betroffene wegen einer Erkrankungdauerhaft erheblich gesundheitlich eingeschränkt sind. Für diesenumfassenden Schutz ist bei "VitaProtect" kein fester Katalog anErkrankungen versichert, sondern gesamte Krankheitsbereiche. Dazuzählen u.a. neurologische Erkrankungen, Krebs, Herz-, Organ- undAutoimmunerkrankungen, Blind- und Taubheit sowie bestimmte schwereOperationen. Die Krankheitsbereiche sind sehr umfassend, trotzdemsind zusätzliche Sonderfälle versichert. Sollte eine schwereErkrankung nicht von den Krankheitsbereichen gedeckt sein, leistet"VitaProtect" dennoch: Wenn entweder eine vollständige und dauerhafteErwerbsunfähigkeit vorliegt oder eine unheilbare Krankheit, sodassder Betroffene voraussichtlich nicht mehr länger als ein Jahr zuleben hat. Das Geld wird auch ausgezahlt, wenn der Versicherte mehrals zehn Tage am Stück künstlich beatmet werden muss. Der Todesfall -auch ohne vorherige schwere Erkrankung - ist ebenfalls versichert.Versicherungssumme anpassenBei Vertragsabschluss ist eine Gesundheitsprüfung obligatorisch.Danach können Versicherte die Sofortleistung jedoch aufstocken, wennsich die Lebensumstände ändern. Wer heiratet, ein Kind bekommt, einenGehaltssprung macht oder ein Haus kauft, kann die Summe erhöhen -ohne neue Gesundheitsprüfung. Wie viel der Schutz monatlich kostet,richtet sich u.a. nach der Höhe der Versicherungssumme, dem Alter desVersicherten und der Absicherungsdauer. Nichtraucher sparen beimBeitrag. So zahlt ein gesunder 35-jähriger Nichtraucher bei einerLaufzeit von 15 Jahren 43,76 Euro im Monat, um bei schwerer Krankheiteine garantierte Einmalzahlung von 50.000 Euro zu erhalten.Zusätzlich bekommen Betroffene eine Überschussbeteiligung. Aktuellbeträgt sie für das genannte Rechenbeispiel 20 Prozent, also 10.000Euro. Die Beiträge sind für Männer und Frauen gleich. Die Policeeignet sich für alle zwischen 18 und 62 Jahre. DerVersicherungsschutz gilt weltweit."VitaProtect" ergänzt die bestehende Produktpalette zurEinkommenssicherung. Neben der klassischenBerufsunfähigkeitsversicherung bietet die DEVK seit Juli 2018 diegünstige Grundfähigkeitsversicherung als Alternative an. Beide zahleneine Rente und sichern das laufende Einkommen ab. Die Soforthilfe fürschwere Erkrankungen leistet eine Einmalzahlung, um zusätzlichenFinanzbedarf zu decken. Auch im Zusammenhang mit einerImmobilienfinanzierung ist der Schutz interessant. Denn eineRisikolebensversicherung zahlt nur im Todesfall. "VitaProtect" hilftschon zu Lebzeiten.DEVK kooperiert mit der IDEALDie Idee für "VitaProtect" stammt aus der DEVK-Rückversicherung.Zusammen mit ihrem langjährigen Partner IDEAL hat die DEVK dasProdukt in wenigen Monaten an den Markt gebracht. 