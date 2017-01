DEVK schützt Versicherte vor Datenklau (FOTO)

Köln (ots) -Die DEVK-Rechtsschutzversicherung rüstet ihre Kunden gegenOnlinekriminalität. Seit Januar bietet der Premium-Schutz u.a.Identitätsschutz im Internet, in Darknets und sogar im Deep Web. Neuist auch ein Datentresor in Kooperation mit dem Online-Portalfreenet.de: Damit können Versicherte Dateien verschlüsselt und sicherin einer Cloud speichern.60 Prozent der Deutschen fürchten sich vor Identitätsdiebstahl, soeine Studie der Europäischen Kommission zur Sicherheit im Internet.Die Sorge ist berechtigt. Die Experten der Zeitschrift Finanztestverweisen in Ausgabe 1/2017 auf eine Studie von TNS Infratest. Danachsind 23 Prozent der Deutschen schon einmal Opfer vonIdentitätsdiebstahl geworden. Kriminelle sammeln im Internetsystematisch Namen, Adressen, Geburtstage und Bankdaten. Sie nutzendie Informationen, um online Geschäften und illegalen Aktivitätennachzugehen - im Namen der Bestohlenen.So wehren sich Rechtsschutzversicherte gegen DatendiebeGeschädigte merken das oft erst viel später: Wenn sie z. B.Rechnungen und Mahnungen für Dinge erhalten, die sie gar nichtbestellt haben, wenn sie nicht mehr als kreditwürdig gelten odersogar die Polizei vor der Tür steht. Die klassischePrivat-Rechtsschutzversicherung hilft, dagegen vorzugehen. Sie sorgtfür anwaltliche Beratung und kommt auch für einen Unterlassungs- oderSchadenersatzprozess gegen den Datendieb auf. SolcheAuseinandersetzungen sind für Betroffene zeit- und nervenaufreibend.Besser ist es, Identitätsdiebstahl von vornherein zu vermeiden.Online-Monitoring schützt vor IdentitätsmissbrauchSeit 1. Januar 2017 gilt der neue Identitäts-Schutz der DEVK nichtnur wie bisher fürs Internet, sondern auch für sogenannte Darknets.Darunter versteht man Netzwerke, über die sich einzelne Menschenmiteinander verbinden, die aber für Außenstehende kaum zugänglichsind - bei Tauschbörsen etwa. Der Identitäts-Schutz erstreckt sichsogar ins Deep Web, den versteckten Teil des Internets, der mitüblichen Suchmaschinen nicht auffindbar ist. Versicherte mitPremium-Schutz können über IDPROTECT des Dienstleisters AffinionInternational GmbH beobachten lassen, ob und wie sich persönlicheDaten in solchen Netzen verbreiten. Ein tägliches Online-Monitoringwarnt bei Treffern sofort. Auf Wunsch unterstützt Affinion bei derLöschung von Datenspuren auf öffentlich zugänglichen Seiten imInternet mit einem Online-Cleaner. Bei Daten in Darknets oder im DeepWeb hilft es, z. B. die Kreditkarte zu sperren und Passwörter zuändern.Wichtige Daten in der Cloud sicher speichernUm wichtige Dokumente oder Fotos sicher in einer Datenwolke zuspeichern, bietet die DEVK im Premium-Schutz jetzt einen Datentresoran. Der Kooperationspartner freenet.de speichert die Dateienverschlüsselt an zentraler Stelle in deutschen Rechenzentren. So sindsie jederzeit vor Verlust geschützt - man kann sie verwalten und mitanderen teilen. Über die kostenlose DEVK Rechtsschutz App könnenVersicherte direkt vom Smartphone oder Tablet auf die Datencloudzugreifen.Der Premium-Rechtsschutz bietet zudem Unterstützung für Opfer vonMobbing im Internet, bei rufschädigenden Falschinformationen,manipulierten Bildern oder privaten Urheberrechtsverstößen imInternet. Neu ist ein Online-Vertrags-Check im privaten Bereich: Werprüfen möchte, ob sich in einem Vertrag nachteilige Klauselnbefinden, kann ihn über die Online-Rechtsberatung prüfen lassen.Vorausgesetzt, deutsches Recht ist auf den Vertrag anwendbar.Informationen zum Identitäts-Schutz finden Sie hier:www.devk.de/idprotectFotos und Grafiken finden Sie hier:http://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_96960.jspSeit 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken desAlltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Heutebetreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit rund 4 Millionen Kunden mit14 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten. Insgesamtkrempeln mehr als 6.000 Mitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell undtatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielenJahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist dieDEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- undsechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail:maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell