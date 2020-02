DEVK reduziert E-Scooter-Beiträge um bis zu 40 Prozent (FOTO)

Köln (ots) - Tatsächlich kommen Unfälle mit E-Scootern seltener vor als gedacht- zumindest im Vergleich mit Mopeds. Deshalb senkt die DEVK ab März deutlich dieVersicherungsbeiträge.Aus dem Stadtbild sind sie kaum mehr wegzudenken: E-Scooter. Neben denzahlreichen Verleihrollern nehmen auch die privaten Anschaffungen zu. EineHaftpflichtversicherung ist für E-Scooter Pflicht. Am 1. März beginnt das neueVersicherungsjahr für alle Fahrer von Mopeds und Elektrokleinstfahrzeugen. Werseinen E-Scooter bei der DEVK absichert, kann sich freuen: Ab dem neuenVerkehrsjahr bietet die Versicherung Privatbesitzern verbesserte Konditionen an.E-Scooter-Fahrer ab 23 Jahre zahlen nur 28 Euro pro Versicherungsjahr anstattwie bisher 48 Euro. Das entspricht einer Ermäßigung von rund 42 Prozent. Für dieAltersgruppe zwischen 18 bis 22 Jahre gibt es einen Preisnachlass von rund 35Prozent: statt 75 Euro zahlen Besitzer jährlich nur noch 49 Euro. LediglichFahrer unter 17 Jahre zahlen wie bisher 99 Euro pro Versicherungsjahr, weil sieein höheres Unfallrisiko haben.Sticker statt NummernschildAnders als bei Mopeds müssen Besitzer kein Blechschild an ihrem E-Scooteranbringen, sondern nur einen Versicherungsaufkleber - gut sichtbar natürlich. Ergilt bis Ende Februar 2021, dann wird ein neuer Sticker fällig. Den gibt es zumBeispiel in jeder DEVK-Geschäftsstelle. Zusätzlich bietet die DEVK fürE-Scooter, die bis zu 2.500 Euro wert sind, eine Teilkaskoversicherung mit 150Euro Selbstbeteiligung an. Sie schützt den Besitzer bei Schäden am eigenenFahrzeug - beispielsweise bei Diebstahl. Auch hier senkt die DEVK den Preis fürdas kommende Versicherungsjahr: Fahrer zwischen 18 und 22 Jahren zahlen statt 50Euro nur noch 40 Euro für die Teilkaskoversicherung. Für die jüngereAltersklasse bis 17 Jahre bleibt der Beitrag von 50 Euro bestehen, ab 23 zahlenFahrer weiterhin 30 Euro.Fahren schon ab 14, leihen erst ab 18 JahreNeben der Versicherungspflicht gelten noch weitere Regeln: Jugendliche dürfenzum Beispiel schon ab 14 Jahren einen E-Scooter fahren, wenn er sich im privatenBesitz befindet. Leihen können Teenies die praktischen Flitzer jedoch in derRegel erst ab einem Alter von 18 Jahren - so steht es in den Nutzungsbedingungender meisten Verleihfirmen. Einen Führerschein brauchen Fahrer dagegen nicht.Denn in Deutschland dürfen nur E-Scooter auf die Straße, die höchstens 20Stundenkilometer schnell fahren und eine Betriebserlaubnis haben. Zugelassensind sie für Radwege und Straßen. Auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und in vonStädten festgelegten Sperrzonen sind E-Scooter nicht erlaubt.Weitere Informationen und Fotos finden Sie hier: www.devk.de/pressemitteilungenFotos zum Thema stehen zum Download bereit:https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_135808.jspSeit fast 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltagsvertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern fürEisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit über 4 MillionenKunden mit mehr als 15,1 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten.Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell undtatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen Jahrenverlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlandsdrittgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw- und Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMiriam PetersenRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1839E-Mail: miriam.petersen@devk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/36522/4510691OTS: DEVK VersicherungenOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell