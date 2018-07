DEVK führt Grundfähigkeitsversicherung ein (FOTO)

Köln (ots) -Berufsunfähigkeitsversicherungen sind wichtig - und teuer. DieDEVK bietet seit Juli 2018 eine günstige Alternative: dieGrundfähigkeitsversicherung. Sie zahlt, wenn man z. B. nicht mehrgehen, sehen, hören oder heben und tragen kann. Wer körperlicharbeitet, kann so existenzielle Risiken preiswert absichern.Ob angestellt oder selbstständig: Menschen, die im Berufsalltagvollen Körpereinsatz zeigen, sollten für den Fall vorsorgen, dassihre Arbeitskraft durch Krankheit oder Unfall dauerhaft eingeschränktwird. Am besten eignet sich dafür die Berufsunfähigkeitsversicherung,die für Erwerbstätige zu den wichtigsten Policen gehört, denn dieArbeitsfähigkeit ist existenziell. Viele Menschen schrecken jedochvor den Kosten für eine umfassende Berufsunfähigkeitsversicherungzurück.Elementare Fähigkeiten versichernFür diese Zielgruppe bietet die DEVK jetzt eineGrundfähigkeitsversicherung an. Sie zahlt eine zuvor vereinbarteRente, wenn mindestens eine elementare Fähigkeit verloren geht. Werz. B. durch eine Krankheit oder nach einem Unfall nicht mehr gehen,sehen oder hören kann, kann damit seine Einkommensverlusteausgleichen. Das gilt auch für weitere Grundfähigkeiten wie Sitzenund Stehen, Treppensteigen und Sprechen. Der Baustein"Grundfähigkeiten Plus" umfasst darüber hinaus geistige Fähigkeiten,Orientierung, Gleichgewichtssinn, eigenverantwortliches Handeln undAutofahren. Über eine Zusatzversicherung für schwere Krankheitenbietet die DEVK außerdem die Möglichkeit, auch die Risiken Krebs,Herzinfarkt und Schlaganfall mit einer Einmalzahlung abzusichern.Günstige Alternative zur BerufsunfähigkeitsversicherungDie Grundfähigkeitsversicherung ist besonders für Berufstätigeinteressant, die körperlich tätig sind. Handwerker, Pflegekräfte undFitnesstrainer arbeiten mit vollem Körpereinsatz und nutzen dabeiganz selbstverständlich ihre körperlichen Grundfähigkeiten. Für sieist die Berufsunfähigkeitsversicherung wegen des höherenBerufsrisikos besonders teuer. So muss ein Dachdecker mehr als 16Prozent seines monatlichen Nettogehalts ausgeben, um sein Einkommenfür den Fall von Berufsunfähigkeit abzusichern. Der wenigergefährdete Steuerberater braucht dagegen nur 3 Prozent seines Gehaltszu investieren, um umfassend geschützt zu sein. DieGrundfähigkeitsversicherung ist für alle Berufsgruppen günstiger. Siekostet den Dachdecker nur 2,4 Prozent seines Nettoeinkommens, denSteuerberater 2,8 Prozent.Basisschutz für Schüler und StudentenAuch für Schüler und Studenten ist die Grundfähigkeitsversicherungsinnvoll. Sie bietet schon in jungen Jahren bezahlbaren Schutz fürein Risiko, das das künftige Einkommen existenziell gefährden kann.Wenn junge Leute dann ins Berufsleben starten, können sie ihreGrundfähigkeitsversicherung ohne neue Gesundheitsprüfung in eineBerufsunfähigkeitsversicherung umwandeln. Wer eine Gehaltserhöhungbekommt oder heiratet, kann eine höhere Rentenzahlung vereinbaren -ebenfalls ohne weitere Gesundheitsprüfung.Die DEVK zahlt auch dann Grundfähigkeitsrente, wenn man trotz derBeeinträchtigung noch arbeiten kann. Die Leistung ist nicht an einenVerwendungszweck gebunden. Betroffene entscheiden selbst, ob sie ihrGeld z. B. fürs Wohnen ausgeben, um einen Kredit abzuzahlen oder fürden Lebensunterhalt. Informationen zur Grundfähigkeitsversicherungfinden Sie hier: www.devk.de/grundfaehigkeitFotos zum Thema stehen zum Download bereit:https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_115392.jspSeit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihreRisiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVKVersicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit rund 4Millionen Kunden mit über 14,6 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln mehr als 6.000 Mitarbeiterdie Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sinddie Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach derAnzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-,fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell