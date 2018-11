DEVK bietet günstigen Mietwagenservice an (FOTO)

Köln (ots) -Kfz-Versicherte der DEVK profitieren jetzt von einer neuen Aktion:Bei Enterprise oder Sixt können sie für nur 9,98 Euro am Tag einenMietwagen ausleihen.Dass Autoversicherer im Schadenfall Geschädigten Mietwagenanbieten, ist seit vielen Jahren üblich. Neu ist dagegen derMietwagenservice der DEVK Versicherungen: Unabhängig von einemSchadenfall können sich Kunden für nur 9,98 Euro pro Tag einenMietwagen der kleinsten Klasse ausleihen - inklusiveVollkaskoversicherung und ohne Kilometerbegrenzung. Bei denMietwagenpartnern Enterprise und Sixt können Versicherte einenGutschein einlösen: ein Mal im Jahr deutschlandweit für bis zu siebenTage am Stück.Alle DEVK-Berater vergeben MietwagengutscheineDie Mietwagengutscheine sind in allen bundesweit 1.230DEVK-Geschäftsstellen erhältlich. Der DEVK-Berater vermerkt dieVersicherungsscheinnummer auf dem Gutschein. Die Aktion gilt fürAnmietungen bis 31. Dezember 2019. Das heißt: Autofahrer, die zum 1.Januar 2019 zur DEVK wechseln, profitieren ebenfalls von demMietwagenservice.Für nur 9,98 Euro pro TagDEVK-Versicherte können den Gutschein z. B. nutzen, um sichgünstig einen Ersatzwagen auszuleihen, wenn das eigene Auto in derInspektion ist. Gut geeignet ist das Angebot auch für alle, diekurzfristig ein zweites Fahrzeug brauchen. Für Städtereisen kann esebenfalls interessant sein. Denn mit einem kleinen Auto finden Fahrerschneller einen Parkplatz und können in engen Tiefgaragen besserrangieren.DEVK-Berater finden Sie hier: http://beratersuche.devk.deFotos zum Thema stehen zum Download bereit:https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_120512.jspSeit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihreRisiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVKVersicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit über 4Millionen Kunden mit mehr als 14,6 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiter dieÄrmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind dieSparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach derAnzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-sowie fünftgrößter Pkw- und Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell