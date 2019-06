DEVK-Umfrage: Mit wem die Deutschen am liebsten streiten (FOTO)

Köln (ots) -68 Prozent der Deutschen hatten schon mal einen Rechtsstreit.Meistens geht es um die Mietwohnung, einen Unfall oder Ärger mitBehörden. Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der DEVK.Wer rechtsschutzversichert ist, erspart sich ein beträchtlichesKostenrisiko.Pragmatisch und kompromissbereit: So schätzen sich 61 Prozent derBundesbürger ein. Die YouGov-Studie, die die DEVK in Auftrag gegebenhat, belegt, dass die Mehrheit der Deutschen nur im Notfallrechtliche Schritte einleiten will. 25 Prozent geben sogar an, dasssie einem Rechtsstreit aus dem Weg gehen und versuchen, sich gütlichzu einigen. Nur 9 Prozent bestehen auf ihrem Recht und setzen esdurch. Tatsache ist: Seinen Rechtsanspruch durchzusetzen, ist in denletzten Jahren immer teurer geworden. Der Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) hat von 2012 bis 2016 jährlich mehr als1,4 Millionen Rechtsschutzfälle untersucht. In diesem Zeitraum sinddie durchschnittlichen Ausgaben für Anwälte und Gerichte um 19Prozent gestiegen.Direkter Kontakt zum Anwalt des VertrauensNur 32 Prozent der Deutschen hatten laut YouGov-Umfrage noch nieeinen Rechtsstreit. Alle anderen haben damit bereits Erfahrung - beiden über 45-Jährigen sind es sogar fast drei Viertel der 2.043Befragten. Insgesamt hatten dabei 34 Prozent persönlich Kontakt miteinem Rechtsanwalt, 14 Prozent telefonisch und 6 Prozent per E-Mail.Ein Viertel kannte den angesprochenen Anwalt bereits, fast ebensoviele haben ihn sich von Familie oder Freunden empfehlen lassen. 17Prozent der Kontakte haben Rechtsschutzversicherer vermittelt. 15Prozent sind über eigene Internetrecherche an ihren Anwalt gekommen,12 Prozent haben ihn wegen der Nähe zum Wohnort ausgewählt.Streit um die Mietwohnung weit verbreitetStein des Anstoßes sind vor allem Mietverhältnisse (13 Prozent),Unfälle (12 Prozent) und Schwierigkeiten mit Behörden (12 Prozent).Die Deutschen streiten auch häufig mit Arbeitgebern (10 Prozent),Familienmitgliedern (9 Prozent), Käufern bzw. Verkäufern (8 Prozent)sowie Nachbarn (7 Prozent).Trend: Mediation ist gefragtDabei sind 90 Prozent durchaus bereit, sich gütlich zu einigen. 40Prozent der Deutschen würden bei einem Rechtsstreit eine Mediation inBetracht ziehen, weitere 50 Prozent vielleicht. Doch auch eineMediation kostet Geld. Versicherte der DEVK können seit mehr als zehnJahren Mediation als abrechenbare Leistung in Anspruch nehmen.Mehrere tausend Rechtsschutz-Kunden der DEVK machen davon pro JahrGebrauch. Wer eine Mediation wünscht, bekommt dafür einen Partnerempfohlen. Alle DEVK-Mediatoren sind gleichzeitig auch Anwälte. DieErfahrung zeigt: Versicherte, die die Mediation in Anspruch nehmen,sind damit sehr zufrieden. Die Erfolgsquote bei DEVK-Kunden liegt beiüber 70 Prozent.Weitere Informationen zur Umfrage sowie Grafik und Fotos findenSie hier: https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_128320.jspHinweis zur YouGov-Umfrage:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Onlineumfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der vom 08. bis 15. Mai 2019 insgesamt 2.043Personen teilgenommen haben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Seit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihreRisiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVKVersicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit über 4Millionen Kunden mit mehr als 14,7 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiter dieÄrmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind dieSparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach derAnzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-sowie fünftgrößter Pkw- und Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell