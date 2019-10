DEVK-Umfrage: Sehen ist für 70 Prozent der Deutschen die wichtigste Fähigkeit (FOTO)

Köln (ots) -Zum "Stell-dich-deinen-Ängsten-Tag" am 8. Oktober zeigt eineaktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der DEVK Versicherungen, wie dieDeutschen mit ihren Befürchtungen umgehen. Dazu gehört auch die Sorgeum die eigene Gesundheit. Die meisten Befragten legen vor allem Wertaufs Sehen, geistige Fähigkeiten und Hören.Seit 20 Jahren gibt es den Aktionstag, der dazu aufruft, sicheinen Tag lang mit den eigenen Ängsten zu beschäftigen. Dazu gehörenPhobien vor Spinnen und anderen Krabbeltieren ebenso wie Höhen-,Flug- oder Prüfungsangst, aber auch die Sorge, körperlicheFähigkeiten zu verlieren. Doch wie stellen sich die Deutschen konkretder eigenen Furcht? Antworten liefert eine repräsentative Umfrage vonYouGov unter mehr als 2.000 Bundesbürgern ab 18 Jahren. "Ich rede mitFreunden und Bekannten darüber", sagen 31 Prozent der Befragten unddamit die größte Gruppe. Jeder fünfte versucht, seine Ängste zuverdrängen. Jeweils 11 Prozent holen sich professionelle Hilfe bzw.leben mit ihrer Furcht, ohne etwas zu unternehmen. Glückliche 29Prozent geben an, keine Ängste zu haben.Man muss kein Hypochonder sein, um gesundheitliche Einschränkungenzu befürchten. So hat eine YouGov-Umfrage im Auftrag der DEVK bereits2015 gezeigt, dass sich rund 80 Prozent der gesetzlich versichertenArbeitnehmer zwischen 18 und 60 Jahre besonders davor fürchten,schwer krank zu werden. Diese Angst steht mit Abstand an der Spitzeausgewählter Gefahren des täglichen Lebens.Augenlicht besonders für Frauen und Gutverdiener unverzichtbarAktuell hat das Meinungsforschungsinstitut untersucht, welchekörperlichen Fähigkeiten den Deutschen besonders wichtig sind.Unangefochten auf Platz eins steht das Sehen. 70 Prozent derBefragten wollen darauf am wenigsten verzichten. Frauen (74 Prozent)legen dabei deutlich mehr Wert aufs Sehen als Männer (66 Prozent).Und Befragte mit einem Haushaltseinkommen über 5.000 Euro sehen ihrAugenlicht als besonders wichtig an (84 Prozent).Geistige Fähigkeiten nur auf Platz zweiErstaunlich: Nur gut die Hälfte der Befragten (55 Prozent) haltengeistige Fähigkeiten wie Gedächtnis und Konzentration für vorrangig.Ähnliche Zustimmungswerte gibt es fürs Hören (54 Prozent) undSprechen (51 Prozent). Gehen ist für 42 Prozent der Deutschenentscheidend. Eigenverantwortliches Handeln - also, dass man selbstgeschäftsfähig ist und keinen gerichtlich bestellten Betreuer braucht- steht nur für 40 Prozent auf der Prioritätenliste.Die Befragten konnten von 16 Fähigkeiten höchstens fünf alsbesonders wichtig benennen. Immerhin 33 Prozent wollen auf jeden Fallihre Hände gebrauchen können. Noch nicht mal jeder Sechste hat sichfür den Gleichgewichtssinn entschieden, die Orientierung, denGebrauch der Arme oder das Autofahren. Weit abgeschlagen landenStehen, Treppensteigen, Sitzen, Knien und Bücken so-wie Heben undTragen.Elementare Fähigkeiten versichernDer Umfrage zufolge stellen sich nur 8 Prozent der Deutschen ihrenÄngsten, indem sie sich gegen Risiken versichern. Die Angst vorSpinnen dürfte zwar kaum versicherbar sein, aber zumindest diefinanzielle Sorge vor dem Verlust körperlicher Fähigkeiten kann manabsichern. Am besten eignet sich dafür dieBerufsunfähigkeitsversicherung, die für Erwerbstätige zu denwichtigsten Policen gehört. Viele Menschen schrecken jedoch vor denKosten zurück. Die DEVK bietet mit der Grundfähigkeitsversicherungeine günstige Alternative. Sie zahlt eine zuvor vereinbarte Rente,wenn mindestens eine elementare Fähigkeit verloren geht. Wer z. B.durch eine Krankheit oder nach einem Unfall nicht mehr sehen oderhören kann, gleicht damit Einkommensverluste aus. Hinweis zur YouGov-Umfrage: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Onlineumfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der vom 25. bis 27. September 2019 insgesamt 2.035 Personen teilgenommen haben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. 