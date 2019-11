DEVK-Lebensversicherer halten Überschussbeteiligung auf hohem Niveau (FOTO)

Köln (ots) - Die Lebensversicherer der DEVK trotzen dem dauerhaft niedrigenZinsniveau. 2020 bleibt die Überschussbeteiligung stabil. Sie beträgt bis zu 2,7Prozent für Verträge des DEVK-Lebensversicherungsvereins sowie 2,5 Prozent fürPolicen der DEVK Allgemeine Leben AG. Hinzu kommen weitere Überschüsse, die dieGesamtverzinsung auf über 3 Prozent erhöhen können.Seit zehn Jahren leiden Lebensversicherte in Deutschland unter niedrigen Zinsenam Kapitalmarkt. Die sogenannte laufende Verzinsung für die laut statista rund83 Millionen Lebensversicherungsverträge in Deutschland ist kontinuierlichgesunken. In Zeiten, in denen manche Banken gar keine Sparzinsen mehr bieten,ist Stabilität in Sachen Rendite eine gute Nachricht für alle, die finanziellfürs Alter vorsorgen wollen. Entgegen dem Branchentrend hatten dieDEVK-Lebensversicherer 2019 ihre Überschussbeteiligung für Kapital- undRentenversicherungen erhöht - um bis zu 0,3 Prozent. Jetzt zeigt die DEVK, dasssie dieses Niveau halten kann: 2020 bleibt die Gesamtverzinsung für die mehr als1,2 Millionen Verträge stabil.Über 3 Prozent GesamtverzinsungIm kommenden Jahr beträgt die laufende Verzinsung 2,7 Prozent für Verträge desDEVK-Lebensversicherungsvereins. Nutznießer und Mitglieder des Vereins sind v.a. Menschen, die im Verkehrsmarkt arbeiten. Die DEVK Allgemeine Leben AG stehtallen Privatkunden offen. Sie bietet erneut 2,5 Prozent Überschussbeteiligung.Verzinst wird immer das Sparguthaben. Das ist der Anteil, der nach Abzug derkalkulierten Kosten- und Risikobeiträge im Vertrag angelegt wird. Zusätzlich zurlaufenden Verzinsung erhalten DEVK-Versicherte die Schlussüberschussbeteiligungund eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven. So erhöht sich 2020 dieGesamtverzinsung bei der DEVK je nach Vertrag auf über 3 Prozent.Die DEVK bietet langfristig SicherheitSeit Jahrzehnten schreibt die DEVK ihren Mitgliedern und Kunden im langfristigenVergleich überdurchschnittlich hohe Renditen gut. DEVK-Kunden können sich aufdie starke Finanzkraft ihres Versicherers verlassen. Die beiden RatingagenturenFitch und Standard & Poor's haben der DEVK 2019 zum wiederholten Mal eine "sehrgute" Finanzstärke (A+) und einen "stabilen" Ausblick bescheinigt. Dieses Jahrhat die DEVK außerdem ihre Produktpalette mit Blick auf Altersvorsorge undKapitalaufbau erweitert. So gibt es seit Juli eine neu konzipiertefondsgebundene Rentenversicherung - mit erweiterter Fondspalette und derMöglichkeit, mehrere klassische Zusatzversicherungen einzuschließen: u. a. zurAbsicherung biometrischer Risiken. Damit zeigt die DEVK, dass privateAlters-vorsorge weiterhin attraktiv ist.Informationen zur DEVK-Lebensversicherung finden Sie hier:www.devk.de/altersvorsorgeFotos zum Thema stehen zum Download bereit:https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_135168.jspSeit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken desAlltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Heute betreuen dieDEVK-Mitarbeiter bundesweit über 4 Millionen Kunden mit mehr als 14,7 MillionenRisiken in allen Versicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiterdie Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind dieSparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl derVerträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw-und Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/36522/4452793OTS: DEVK VersicherungenOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell