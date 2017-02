DEUTZ AG: Die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

mit 100.439 verkauften Motoren in den ersten 9 Monaten 2016 ist der Absatz um 6,3% zurückgegangen. Der Umsatz ist dagegen um 0,7% auf 945,5 Mio € gestiegen. Dabei legten die Umsätze in den Regionen EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) um 5,0% und Asien/Pazifik um 19,7% zu, während in Amerika 19,1% weniger umgesetzt wurde. Im 3. Quartal lag der Absatz bei 30.733 Motoren und damit 5,6% über Vorjahr. Die Umsätze erhöhten sich um 12,1%.

Der Konzern ist für die Zukunft gut aufgestellt

Erfreulich hat sich das operative Ergebnis (EBIT) entwickelt: Mit 19,7 Mio € lag es insbesondere bedingt durch einen Rückgang der Abschreibungen deutlich über dem Vorjahreswert von 10,6 Mio €. Die EBIT-Marge hat sich auf 2,1% verbessert und damit fast verdoppelt. Bei steigenden Absatzzahlen will DEUTZ aufgrund der eingeleiteten effizienzsteigernden Maßnahmen die EBIT-Rendite weiter verbessern.

Der Auftragseingang lag Ende September mit 935,3 Mio € nur auf dem Niveau des Vorjahres.

Unterm Strich belief sich der Gewinn auf 18,8 Mio € nach 7,3 Mio € im Vorjahr. Die Geschäftszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Konzern ist für die Zukunft gut aufgestellt. In den letzten Jahren hat DEUTZ mit der Erneuerung des Produktportfolios, der Standortoptimierung und den gewonnenen Neukundenprojekten entscheidende Grundlagen für die erfolgreiche Entwicklung gelegt. Die Prognose für 2016 wurde bestätigt. In einem schwierigen Umfeld wird bestenfalls ein leicht wachsender Umsatz sowie ein moderater Anstieg der EBIT-Marge erwartet.

