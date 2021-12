DEUTZ AG mit Investition in „Grüne-Zukunft“

Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) setzt weiterhin verstärkt auf die Entwicklung von alternativen Antriebssystemen und treibt dieses auch weiterhin konsequent voran. Dazu zählt auch der Erwerb von weiteren Beteiligungen, die in das Zukunftskonzept passen.

Blue World Technologies: Brennstoffzelle schafft Möglichkeiten

Wie die Deutz AG berichtet, ist der Due-Diligence-Prozess für die Investition in Blue World Technologies gestern abgeschlossen worden, was zum Erwerb der ersten von zwei geplanten Tranchen führt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll der Erwerb der zweiten Tranche erfolgen. Hier muss man aber noch auf die Erteilung der behördlichen Genehmigung warten. Insgesamt wird DEUTZ eine Summe von 7,5 Mio. Euro investieren und im Gegenzug einen Anteil von 11,91 Prozent an dem Unternehmen erwerben. Blue World mit Sitz in Aalborg, Dänemark, entwickelt, produziert und vertreibt Brennstoffzellenstacks, Reformer und entsprechende Systeme. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht eine exklusive Vertriebs- und Servicevereinbarung über stationäre, methanolbetriebene Brennstoffzellen-Generatoren.

„Die Beteiligung an Blue World Technologies fügt sich perfekt in unsere nachhaltige Wachstumsstrategie ein“, sagt Dr. Frank Hiller, Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG. Die Investition von DEUTZ zusammen mit einer weiteren Investition durch den dänischen Wachstumsfonds Vaekstfonden werden es Blue World ermöglichen, im Laufe des Jahres 2022 weitere automatisierte Bearbeitungsprozesse in der Produktion zu etablieren. Hierdurch soll die vorhandene Produktionskapazität gesteigert werden. Ziel ist es, gegen Ende nächsten Jahres die Serienproduktion aufzunehmen.

Deutz AG setzt auf Partnerschaft

Dr. Frank Hiller kommentiert: „Im Rahmen der DEUTZ Days 21 im November haben wir unser neues Berichtssegment Green der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei haben wir unseren Kunden auch die Produkte von Blue World präsentiert. Mit dieser Veranstaltung haben wir ein überwältigendes Maß an Interesse wecken können. Die mit grünem Methanol betriebenen Brennstoffzellen ermöglichen einen schnelleren Übergang zu einem CO 2 -neutralen Betrieb, da es sich um einen flüssigen Kraftstoff handelt, der in der bestehenden Infrastruktur genutzt werden kann. Damit setzt DEUTZ seine Bestrebungen nach klimaneutralen Lösungen für den Off-Highway-Bereich jenseits klassischer Motorenkonzepte fort. Die Investition in Blue World ist ein weiterer Schritt, der uns der Erreichung des Wachstumsziels für unser Green-Segment näherbringt.“

„Unsere Partnerschaft mit DEUTZ ist sehr gut angelaufen und wir haben von DEUTZ-Kunden bereits starkes Interesse an unseren Methanol-Brennstoffzellentechnologien erfahren“, erklärt Anders Korsgaard, CEO und Mitgründer von Blue World Technologies, und fügt hinzu: „In den vergangenen Jahren haben wir beträchtliche Investitionen von Marktführern entlang der gesamten Methanol-Wertschöpfungskette beobachten können, von der Produktion bis zur Verwendung. Vor dem Hintergrund dieser verstärkten Fokussierung auf grünes Methanol ist dies der optimale Zeitpunkt für eine Partnerschaft zwischen DEUTZ und Blue World.“

