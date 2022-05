DEUTZ AG-Aktie: Starkes Wachstum im Q1 2022!

Finanztrends Video zu Deutz



Vielversprechender Start in 2022 * Anstieg des Auftragsbestandes auf rund 750 Mio. EUR * Deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT * Neues Umsatzziel für das profitable Servicegeschäft definiert: 500 Mio. EUR bis 2025 * Neustrukturierung der Konzernfinanzierung DEUTZ, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, blickt trotz des Kriegsausbruchs in der Ukraine auf einen vielversprechenden Start in das… Hier weiterlesen