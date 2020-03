DEUTZ AG Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

DEUTZ steigerte in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 6,4% auf 1,38 Mrd €. Besonders positiv entwickelte sich die Sparte Material Handling mit einem Anstieg um 11,3% sowie die Landtechnik und das margenstarke Servicegeschäft mit 9,5 bzw. 7,3%. Regional betrachtet entwickelte sich das Geschäft in Asien-Pazifik und Amerika mit Zuwächsen von 16,3 bzw. 14,8% besonders dynamisch. Der Anstieg in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



