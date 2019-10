DEUTSCHE FINANCE GROUP erhält institutionelles Mandat über USD 937 Mio. und erwirbt das Coca-Cola Gebäude in New York City

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

München (ots/PRNewswire) - Die Deutsche Finance Group hat alsInvestmentmanager in New York das bekannte Coca-Cola Gebäude erworbenund in ein institutionelles Mandat der Bayerischen Versorgungskammer(BVK) überführt. Das Gebäude mit der Adresse 711 Fifth Avenuebefindet sich inmitten des renommierten Plaza District und gilt alseine der Prime-Immobilien in New York City. "Das Gebäude hat durchlangfristige Mietverträge eine attraktive cash on cash Verzinsung,daneben wurden bereits erste Ansätze für value-add Potential bei denRetailflächen und den oberen Büroflächen entwickelt", so RainerKomenda, Abteilungsleiter Immobilien Investment Management der BVK inMünchen."In den letzten 12 Monaten haben wir 6 Transaktionen erfolgreichin den USA durchgeführt, über den gemeinsamen Erwerb des Coca-ColaGebäudes sind wir sehr stolz und bedanken uns bei der BVK für das unsentgegengebrachte Vertrauen.", so Dr. Sven Neubauer Co-Founder undChief Investment Officer der Deutsche Finance Group.DEUTSCHE FINANCE GROUPDeutsche Finance Group ist eine internationaleInvestmentgesellschaft und bietet Investoren Zugang zuinstitutionellen Märkten und exklusiven Investments in den BereichenPrivate Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur. DeutscheFinance Group verwaltet 5 Mrd. Euro Assets under Management.BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMERAls größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlandsist die Bayerische Versorgungskammer ein Dienstleistungs- undKompetenzzentrum für berufsständische und kommunale Altersversorgung.Sie führt die Geschäfte von zwölf rechtlich selbständigenberufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen mitinsgesamt knapp 2,3 Mio. Versicherten und Versorgungsempfängern, ca.4,8 Mrd. EUR jährlichen Beitrags- und Umlageeinnahmen und ca. 3,4Mrd. EUR jährlichen Rentenzahlungen. Sie managt für alleEinrichtungen zusammen ein Kapitalanlagevolumen von derzeit ca. 77Mrd. EUR (Buchwert). Die Bayerische Versorgungskammer beschäftigtüber 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist seit 2010Unterzeichner der Charta der Vielfalt, seit 2011 Unterzeichner derUN-Prinzipien für verantwortungsvolles Investment (PRI) und seitFebruar 2017 Unterzeichner des Memorandums für Frauen in Führung. isteine internationale Investmentgesellschaft und bietet InvestorenZugang zu institutionellen Märkten und exklusiven Investments in denBereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur.Deutsche Finance Group verwaltet 5 Mrd. Euro Assets under Management.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/726683/Deutsche_Finance_Group_Logo.jpgPressekontakt:Symon GodlDeutsche Finance GroupLeopoldstraße 15680804 München. Tel: +49-89-649-563-0. Fax: +49-89 -49-563-10.Original-Content von: Deutsche Finance Group, übermittelt durch news aktuell