DEUTSCHE BANK: Achtung Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für DEUTSCHE BANK-Aktionäre. Schließlich rutscht die Aktie um 5% in die Tiefe. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 5,66 Euro kaufen. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Was tun Sie mit Ihrem Depot in der Corona-Krise? Wir haben für Sie zahlreiche Tipps zusammengestellt. Lesen Sie am besten sofort unseren brandneuen Sonderreport. Hier klicken.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. DEUTSCHE BANK kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch 15%. Dieser markante Punkt wurde bei 4,95 Euro markiert. Wir warten also gespannt auf die richtungsweisende Entscheidung.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. So gibt es beim Einkauf einen saftigen Rabatt. Wer dagegen eh skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine Bestätigung.

Download-Tipp: Brandneuer Sonderreport zur Corona-Krise. Jetzt schon rein? Welche Aktien sind gerade echte Schnäppchen? Alle Infos lesen Sie hier.