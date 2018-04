DEUTSCHER KAMERAPREIS 2018: Jury nominiert 27 Kameraleute und Editoren

Köln (ots) -427 Filme und Fernsehbeiträge hat die Jury des DEUTSCHENKAMERAPREISES unter dem Vorsitz des diesjährigen JurypräsidentenProf. Dr. Norbert Grob in diesem Jahr gesichtet. Insgesamt 27Kamerafrauen und Kameramänner sowie Editorinnen und Editoren konntenmit ihren Arbeiten das Expertenteam überzeugen und wurden nominiert.Die Gala anlässlich der Verleihung des DEUTSCHEN KAMERAPREISES findetam 7. Juli 2018 in den Fernsehstudios des Westdeutschen Rundfunks inKöln statt. Dann wird bekannt gegeben, wer aus dem Kreis derNominierten einen der begehrten Preise erhält.In der Kategorie Kinospielfilm überzeugte Julia Daschner die Jury fürihre Arbeit in Sonja Maria Kröners Debütfilm "Sommerhäuser" (WDR/BR)- eine Geschichte über eine Großfamilie, deren Gemeinschaftsgarten imSommer 1976 zum Schauplatz absurder, komischer Situationen wird.Außerdem nominiert sind Florian Ballhaus für das in Schwarz-Weißgedrehte Weltkriegsdrama "Der Hauptmann" von Robert Schwentke sowieGabriel Lobos für das Schweizer Drama "Blue My Mind" (SRF) von LisaBrühlmann, welches bereits den Schweizer Filmpreis 2018 gewann. Fürden Schnitt in "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt"kann sich Benjamin Ikes über eine Nominierung freuen.Die Dramaserie "4 Blocks", die bereits mit einem Grimme-Preis und demDeutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, hat in der KategorieFernsehfilm sowohl für die beste Kamera (Moritz Schultheiß) als auchfür den besten Schnitt (Jan Hille und Lars Jordan) Chancen auf denDEUTSCHEN KAMERAPREIS. Auch Kameramann Thomas W. Kiennast ist indieser Kategorie für den österreichischen Tatort "Die Faust"(ARD/ORF) erneut für den Kamerapreis nominiert. Im Rennen istaußerdem das Drama "Fremde Tochter" (SWR) von Stephan Lacant.Nominiert ist hier Kameramann Michael Kotschi.In diesem Jahr wurden die Kategorien Dokumentation und Dokumentarfilmeigenständig gewertet. Wolfgang Daut zeichnet für den Schnitt in der3sat-Dokumentation über die junge Saxophonistin Anna-Lena Schnabelverantwortlich - und ist Anwärter auf den Preis. Kamerafrau ZoëSchmederer gehört zu den Nominierten für ihre Arbeit in derDokumentarserie "früher oder später" (BR). Der DEUTSCHE KAMERAPREISfördert mit einem Nachwuchspreis die bildgestalterische Arbeit vonSchülern, Auszubildenden, Studenten und Berufsanfängern. Unterstütztwird dieser Preis im Wert von 5.000 Euro von Panasonic.Seit 1982 würdigt der DEUTSCHE KAMERAPREIS herausragende Leistungenin Bildgestaltung und Schnitt. Gastgeber der diesjährigen Jurysitzungwar die tpc in Zürich. Geehrt werden in diesem Jahr Kameraleute undFilmeditoren in den Kategorien Kinospielfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm,Journalistische Kurzformate, Dokumentarfilm und Dokumentation. DiePreisverleihung am 07. Juli 2018 wird in mehreren Fernsehprogrammenzu sehen sein.Die vollständige Übersicht über die Nominierten für den 28. DEUTSCHENKAMERAPREIS finden Sie unter deutscher-kamerapreis.deFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkPresse und InformationKathrin HofTelefon: 0221 220 7125E-Mail: kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell