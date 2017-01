DETROIT: Auch Toyota plant Milliardeninvestition in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

TOKIO/DETROIT (dpa-AFX) - Der japanische Autoriese Toyota will in den kommenden fünf Jahren 10 Milliarden Dollar (9,5 Mrd Euro) in den USA investieren.



Das erklärte Toyota-Chef Akio Toyoda auf der US-Automesse in Detroit, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag berichtete. Auch Ford sowie Fiat Chrysler kündigten Großinvestitionen in den USA an. Die Bekanntmachungen der Autobauer folgen auf eine aggressive Kampagne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, der mehr Jobs für die US-Industrie fordert.