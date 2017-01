DETROIT/Milliarden-Investition: Fiat Chrysler verspricht 2000 US-Jobs

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

DETROIT (dpa-AFX) - Der Autokonzern Fiat Chrysler will in großem Stil in die US-Traditionsmarke Jeep investieren und so rund 2000 Jobs in den Vereinigten Staaten schaffen.



Das italienisch-amerikanische Unternehmen kündigte am Sonntag (Ortszeit) an, eine Milliarde Dollar (950 Millionen Euro) für den Ausbau von zwei Werken in den US-Bundesstaaten Michigan und Ohio in die Hand zu nehmen. Fiat Chrysler verkündete am Vorabend der wichtigsten US-Automesse in Detroit, man wolle so den Jeep Wagoneer wiederbeleben - einen Klassiker, dessen Produktion 1991 eingestellt worden war.