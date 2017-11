DERMALOG zeigt prämierte Multibiometrie auf der Trustech 2017 (FOTO)

Cannes, Frankreich (ots) -Biometrie spielt in unserem Alltag eine immer größere Rolle. Immermehr Menschen nutzen beispielsweise ihre Finger oder ihr Gesicht, umdas eigene Handy zu entsperren. Das ist nicht nur sicherer, sondernauch deutlich schneller und komfortabler als die Eingabe einer PIN.Um die Zuverlässigkeit dieser Erkennungsverfahren zusätzlich zuerhöhen, ist es inzwischen möglich, mehrere Merkmale wieFingerabdrücke, Gesichtsgeometrie und Iris-Beschaffenheit miteinanderzu kombinieren. Die so genannte Multibiometrie zählt derzeit zu denwichtigsten Trends bei der Personenidentifikation.Die neueste Technik in diesem Bereich zeigt Deutschlands führenderAnbieter von biometrischen Lösungen, die DERMALOG IdentificationSystems GmbH, auf der diesjährigen Trustech in Cannes. DasUnternehmen mit Sitz in Hamburg hat ein "Automated BiometricIdentification System" (ABIS) entwickelt, das die Daten von Fingern,Gesichtern und Augen parallel vergleicht, um höchstmöglicheTreffsicherheit zu erzielen.Soeben wurde das DERMALOG-ABIS im Rahmen der German BusinessAwards 2017 als "Most Advanced Identification Software"ausgezeichnet. "Multibiometrie, also die Kombination zweier odermehrerer Biometrien, ist gerade im Kommen. Hier positioniert sichDERMALOG als Innovationsführer und bietet mit seinem ABIS die nächsteStufe für sichere Identifikation", sagt Günther Mull, Geschäftsführervon DERMALOG. Das System des Unternehmens ist bereits beiBankgeschäften und Grenzkontrollen sowie bei der Ausstellungamtlicher Dokumente wie Pässen und Führerscheinen im Einsatz - unddas weltweit.DERMALOG präsentiert sich im Rahmen der Trustech 2017 auf derEbene "Riviera", an Stand L 020. Um mehr über die innovativenProdukte und Lösungen von DERMALOG zu erfahren, besuchen Siewww.dermalog.com.Pressekontakt:DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerPress RelationsMittelweg 12020148 HamburgGermanyTel.: +49 (40).413227-0Fax: +49 (40).413227-89E-Mail: info@dermalog.comOriginal-Content von: Dermalog Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell