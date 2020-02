DERMALOG Fiebererkennung im Einsatz auf dem Messegelände in Hannover (FOTO)

Hamburg/Hannover (ots) - Die Ausbreitung des Coronavirus trifft auch dieEventbranche. Aus Angst vor einer Pandemie werden weltweit Kongresse und Messenverschoben oder sogar abgesagt. Der Veranstalter UKi Media & Events setzt beiseiner aktuellen Messe in Hannover dagegen auf innovative Technik von DERMALOG,um Besucher zu schützen.In dieser Woche hat die Tire Technology Expo ihre Tore in Hannover geöffnet.Mehr als 5.000 Besucher aus aller Welt informieren sich im Rahmen der Messe überNeuheiten rund um die Reifenherstellung. Beim Einlass sorgt die neueste Technikvon DERMALOG für mehr Sicherheit in Sachen Gesundheit. Denn der Veranstalter UKiMedia & Events setzt auf die neue Fieber-Erkennung des Hamburger Unternehmens.An den Eingängen des Messegeländes wird nicht nur die Eintrittskarte, sondernauch die Körpertemperatur der Besucher geprüft - und das ohne zusätzlicheWartezeiten. Das DERMALOG-System erfasst in Echtzeit die Temperatur jedesBesuchers beim Passieren der Einlasskontrolle und meldet die Messwerte perBildschirmbenachrichtigung an das Kontrollpersonal. Wird bei einer Person eineerhöhte Temperatur festgestellt, schlägt das System Alarm und die betroffenePerson kann anschließend zu einer Gesundheitskontrolle geschickt werden.Mit Hilfe modernster Gesichtserkennung liefert die Fieber-Erkennung von DERMALOGgenauere und präzisere Ergebnisse als vergleichbare Kamerasysteme. Eines derherausragenden Merkmale der Lösung ist die hohe Messgenauigkeit bei einerEntfernung von bis zu 2 m. Die Einsatzmöglichkeiten sind entsprechendvielfältig, beispielsweise bei Großveranstaltungen wie Messen, Konzerten oderSportevents.Auch bei Grenzkontrollen ist die Fieberkamera von DERMALOG bereits im Einsatz.Am internationalen Flughafen Don Mueang in Bangkok hat das Unternehmen dieLösung vollständig in das Grenzkontrollsystem der thailändischenEinwanderungsbehörde integriert. Dadurch können Personen direkt bei der Einreiseeinem Temperatur-Check unterzogen werden.Pressekontakt:DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerPress Relationsinfo@dermalog.comwww.dermalog.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8896/4532383OTS: DERMALOG Identification Systems GmbHOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell