DENTAL MARKETING und Insight Health ermitteln die Dental-Champions 2019 (FOTO)

Hamburg (ots) - In Kooperation mit dem Marktforscher Insight Health hat dasFachmagazin DENTAL MARKETING unter rund 1.500 freiverkäuflichen Mundheilmittelndie wachstumsstärksten Produkte in der stationären Apotheke und im Versandhandelermittelt.Die Hersteller Sunstar Deutschland, Certmedica International und CP Gabaverfügen demnach über die Mundheilmittel-Portfolios mit dem stärkstenUmsatzzuwachs und konnten gleich mehrere Präparate im Ranking derDental-Champions positionieren.Besonders erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen setzte Sunstar Deutschland um.Bereits zum zweiten Mal in Folge belegte Gum Hydral in der KategorieMundtrockenheit den ersten Platz. Unter der Verantwortung von Marianne Seger(Head of Marketing) steigerte die Deutschlandtochter der japanischen SunstarGroup den Umsatz um 48 Prozent auf 0,25 Millionen Euro. Die Werbe-Aktivitäten inRichtung Endverbraucher umfassten neben Social Media-Posts auch Anzeigen undAdvertorials in Publikumszeitschriften. Die Fachzielgruppen der Ärzte undApotheker wurde über Veröffentlichungen in Fachmagazinen, Außendienstbesuche undBemusterungen adressiert. Dies machte sich im stationären Handel bemerkbar: DieOffizin steuerte mehr als 75 Prozent zum Produktumsatz bei.Das vollständige Ranking der Dental-Champions 2019 ist in der Ausgabe 4/2019 vonDENTAL MARKETING veröffentlicht (Erscheinungstermin: 19.12.2019). Für die Top3-Produkte in insgesamt sieben Kategorien stellt DENTAL MARKETING zudemMarketingverantwortliche sowie Kommunikationsmaßnahmen vor.Das Heft kann hier bestellt werden:https://www.dentalmarketing-magazin.de/_rubric/index.php?rubric=8DENTAL MARKETING ist die erste Fachzeitschrift für Kommunikation undMarkenführung für die Dental-Branche und eine Schwester des monatlicherscheinenden Fachtitels HEALTHCARE MARKETING. Mit vier Ausgaben im Jahrberichtet DENTAL MARKETING über News, Trends, Unternehmen, Kampagnen, Etats undMedien. Ergänzt wird das Angebot um aktuelle Online-News und einem wöchentlichenNewsletter.http://www.dentalmarketing-magazin.dePressekontakt:Dental MarketingAnja Kruse-Anyaegbu+49 40 609009-95kruse@dentalmarketing-magazin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73810/4484176OTS: Healthcare MarketingOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuell