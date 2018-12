DENTAL MARKETING kürt die Dental-Champions in Apotheken 2018 (FOTO)

Hamburg (ots) -In Kooperation mit dem Marktforscher Insight Health ausWaldems-Esch hat DENTAL MARKETING unter rund 1.500 freiverkäuflichenapothekenpflichtigen Mundheilmitteln die wachstumsstärksten Produktein der stationären Apotheke und Versandhandel ermittelt. Das Rankingbasiert auf den Umsatz-Wachstumsraten zu realenApothekenverkaufspreisen (rAVP) innerhalb der beidenZwölf-Monatszeiträume 01.11.2016 bis 31.10.2017 und 01.11.2017 bis31.10.2018 und weist die Top-Produkte über insgesamt siebenKategorien aus.Die Umsatz-Gewinner 2018 sind:Zahncreme & Zahngel: Meridol Parodont Expert (CP Gaba);Mundantiseptika: Dynexidin(Chemische Fabrik Kreussler & Co);Entzündungshemmer: Infectogingi (Infectopharm Arzneimittel undConsilium); Mundspülung & Mundspray: Bio Repair Zahnmilch (Dr. KurtWolff); Zahnpflegegeräte: Meridol Flausch Zahnseide (CP Gaba);Mundtrockenheit: Gum Hydral Range (Sunstar); Zahnersatz: CetronReinigungspulver (Scheu-Dental)Besonders gelungen ist der Kommunikations-Mix bei Infectogingi vonInfectopharm Arzneimittel und Consilium. Der Umsatz des Mundgelsstieg im Betrachtungszeitraum um 38 Prozent auf 1,78 Millionen Euro.Der Vertriebserfolg des Herstellers mit Sitz in Heppenheim basiertlaut Produktmanagerin Natalie Mair auf verschiedenen Maßnahmen:"Infectogingi Mundgel wird überwiegend in Fachkreisen über Mailingsund Schulungen sowie Printanzeigen in den wichtigstenpharmazeutischen Fachtiteln beworben. Ergänzt werden die Maßnahmendurch Content Marketing auf führenden Gesundheitsportalen, umEndverbraucher ebenfalls auf das Produkt aufmerksam zu machen".Zukünftig plant das Familienunternehmen zudem die eine Ausweitung aufweitere Altersgruppen.In der aktuellen Ausgabe (4/2018) finden Sie das komplette Rankingaller Gewinnerprodukte inklusive Umsätze und Wachstumsraten, sowiedie Analyse nach Vertriebsweg (Offizin und Versandhandel). Für dieTop 3-Produkte jeder Kategorie stellt DENTAL MARKETING zudemMarketing- und Produktverantwortliche samt Kommunikationsmaßnahmenvor. Neben der Nennung von Produktverantwortlichen, Agenturen undbeworbenen Kanälen, geben Kampagnenauszüge und Packshots Insights indie Vermarktungsstrategien der Hersteller.Das Heft kann hier bestellt werden: http://www.dentalmarketing-magazin.de/_rubric/index.php?rubric=Heft-ArchivDENTAL MARKETING ist die erste Fachzeitschrift für Kommunikationund Markenführung für die Dental-Branche und eine Schwester desmonatlich erscheinenden Fachtitels HEALTHCARE MARKETING. Mit vierAusgaben im Jahr berichtet DENTAL MARKETING über News, Trends,Unternehmen, Kampagnen, Etats und Medien. Ergänzt wird das Angebot umaktuelle Online-News und einem wöchentlichen Newsletter.http://www.dentalmarketing-magazin.dePressekontakt:Healthcare MarketingThomas Olbrischolbrisch@new-business.deOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuell