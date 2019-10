DENSO und Kitov.ai unterzeichneten Partnervertrag über die Einführung der Smart Visual Inspection Technology von Kitov in den Fertigungslinien von DENSO

Weitere Suchergebnisse zu "Denso":

Kariya, Japan (ots/PRNewswire) - DENSO, der weltweit zweitgrößteMobilitätsanbieter, and Kitov.ai, Entwickler und Herstellerautomatisierter Lösungen für intelligente Sichtinspektionen, gabenheute die Unterzeichnung eines Partnervertrags bekannt.Dieser Vertrag versetzt DENSO in die Lage, Kitovs Technologie fürdie intelligente Qualitätsprüfung in seinen weltweitenProduktionsstätten zu nutzen. Die Bedingungen des Vertrags schreibenvor, dass die Parteien gemeinsam eine Standardlösung für intelligenteSichtinspektionen entwerfen, die auf Kitovs neuester Technologiebasiert und die voraussichtlich in allen DENSO-Fertigungslinien zumEinsatz kommt. DENSO wird in diesem Herbst das erste gemeinsamentwickelte visuelle Inspektionssystem installieren, und Kitov undDENSO werden gemeinsam ein automatisiertes visuellesInspektionssystem auf KI-Basis für die tatsächlichenProduktionsanforderungen entwickeln und erweitern.Kitov.ai entwickelt KI-basiert Lösungen für die Sichtinspektion inder industriellen Fertigung. Die von Kitov entwickelten Lösungentragen zur Verbesserung der Qualität und zur Senkung derHerstellungskosten bei. Die System-Technologie von Kitov nutztComputer Vision, KI-Funktionen, fortschrittliche Robotik und BigData-Analysen."In dem Streben nach bester Qualität in unseren Fertigungslinienhaben wir erkannt, dass komplexe Roboterprogrammierung undzeitaufwändiges Robotertraining der Automatisierungsbeschleunigung inFabriken weltweit im Wege stehen. Das System von Kitov löst diesesProblem. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zusammen mit DensosKnow-how für Roboterautomation den Automobilherstellungsmarkt undviele andere Märkte revolutionieren können", so Katsuhiko Sugito,DENSO Executive Officer und DENSO WAVE Incorporated CEO.Hanan Gino, CEO von Kitov.ai, meint dazu: "Die Kitov-Lösung wurdebereits von führenden Elektronik-, Automobil- und Flugzeugherstellernin Europa, China, Malaysia, den USA, Mexiko und Israel übernommen.Wir sind stolz darauf, mit DENSO, einem weltweit führendenUnternehmen der Automobilbranche, zusammenzuarbeiten, und freuen unsüber die Gelegenheit, unsere einzigartige Technologie der japanischenAutomobilindustrie vorzustellen. Wir schätzen die strategischePartnerschaft mit DENSO, die es uns ermöglicht, unsere Lösungen auchin den anspruchsvollsten Umgebungen mit höchstenQualitätsanforderungen einzusetzen.Informationen zur DENSO CorporationDENSO ist ein globaler Mobilitätsanbieter im Wert von 48,3Milliarden USD, der fortschrittliche Technologien und Komponenten fürfast alle Fahrzeugmarken und -modelle entwickelt, die heute auf derStraße unterwegs sind. Mit der Fertigung als Kernstück investiertDENSO in 211 Einrichtungen in 35 Ländern, um Wärme-, Antriebs-,Mobilitäts-, Elektrifizierungs- und elektronische Systeme zuproduzieren und Arbeitsplätze zu schaffen, die direkten Einflussdarauf haben, wie sich die Welt bewegt. Die mehr als 170.000Mitarbeiter des Unternehmens ebnen den Weg in eine mobile Zukunft,die das Leben angenehmer gestaltet, Verkehrsunfälle vermeidet und dieUmwelt schont. DENSO mit Hauptsitz in Kariya, Japan, hat imGeschäftsjahr, das am 31. März 2019 endete, 9,3 Prozent seinesweltweiten Konzernumsatzes für Forschung und Entwicklung aufgebracht.Weitere Informationen zu Global Denso finden Sie aufhttps://www.denso.com/global.Informationen zu Kitov.aiKitov.ai ist Anbieter von intelligenten visuellenInspektionslösungen für Hersteller in den Bereichen Elektronik,Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Medizintechnik.Kitov entwickelt ein vollautomatisches, universelles und visuelles3D-Inspektionssystem, das von einem Nicht-Fachmann schnell undintuitiv trainiert werden kann, um fast jedes Produkt zu inspizieren.Weitere Informationen finden Sie auf www.kitov.aiPressekontakt:Adi WeinbergerTelefon: +972 544-871-238adi.weinberger@kitovsystems.comOriginal-Content von: Kitov.ai, übermittelt durch news aktuell