Pirna (ots) - Wer steht beim Shoppen schon auf das nervige Suchen nach einem Parkplatz oder ständig überfüllte Läden? Da ist das entspannte Shoppen auf der heimischen und gemütlichen Couch doch viel zeitgemäßer. Diese hat nämlich rund um die Uhr geöffnet und die bestellten Sachen werden auch noch bequem direkt nach Hause geliefert. Kein Wunder also, dass der E-Commerce immer mehr boomt. Doch wie findet man eigentlich die besten Online-Shops?Dieser spannenden wie wichtigen Frage gingen DEUTSCHLAND TEST und das bekannte Magazin FOCUS gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue nach. Dazu kamen im Jahr 2020 bereits zum sechsten Mal in Folge insgesamt 1.869 Online-Shops aus 163 Branchen genauestens unter die Lupe. Klar, dass da der Online-Auftritt der DENQBAR GmbH mit von der Partie war.Dabei konnte der DENQBAR Online-Shop die Kunden mit hochwertigen Produkten zum fairen Preis und einer übersichtlichen Menüstruktur begeistern. Auch das moderne Design, die vielen interessanten hauseigenen Blogbeiträge sowie der verständliche Ratgeber wussten zu gefallen. Der kompetente und hilfsbereite Kundenservice, der immer nur 1 Klick entfernt ist, rundete den überzeugenden Online-Auftritt von DENQBAR ab. Folgerichtig wurde dem DENQBAR Online-Shop die begehrte Auszeichnung "Top Online-Shop 2020" verliehen, da er seinen Kunden ein perfektes Einkaufserlebnis bietet.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenspezifisch/beste-online-shops/ oder https://www.denqbar.com/blog/DENQBAR-ist-der-bdquo-Top-Online-Shop-2020-ldq uo/b-303/Über die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige - Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 350.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie, Gartenhäcksler, Mini Dumper und Hochdruckreiniger ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was!http://www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/109234/4581381OTS: Denqbar GmbHOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell