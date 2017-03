DENQBAR erweitert die Produktpalette: sechs neue Rüttelplatten ab sofort erhältlich

Pirna (ots) - Bei Heimwerkern und Selbermachern war die MarkeDENQBAR bisher hauptsächlich für ihre hochwertigen InverterStromerzeuger bekannt. Nachdem sich das Unternehmen auf dem Markt dermobilen Stromversorgung seine Vorreiterstellung gefestigt hat, heißtes ab jetzt: neue Ziele setzen und auf zu neuen Ufern! Dabei werdendie sechs brandneuen Rüttelplatten sicherlich eine wertvolleUnterstützung darstellen.Dabei decken die nun insgesamt sieben Modelle die gesamteBandbreite an Einsatzmöglichkeiten ab. Mit einem Einsatzgewicht von75 kg eignet sich beispielsweise das wendige Einsteigermodell DQ-0213für kleinere Baustellen und beengte Flächen. Mit der ultimativenPower der reversierbaren Rüttelplatte DQ-0247 - sie erzeugt über ihrEinsatzgewicht von 340 kg satte 42 kN Verdichtungsleistung - stehtman hingegen selbst im absoluten Profi-Bereich den Herausforderungengelassen gegenüber.Selbstverständlich muss auch bei den jüngsten Sprössen derDENQBAR-Familie nicht auf das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnisverzichtet werden, für das das sächsische Erfolgsunternehmen in derBranche bekannt ist.Ob gestern, heute oder morgen: Der Name DENQBAR steht fürinnovative Produkte, auf die man zählen kann, wenn es darauf ankommt.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://ots.de/2DF0c oder https://www.denqbar.com/ruettelplatte/Über die DENQBAR GmbHIm Jahr 2004 mit einem Online-Handel gestartet, ist die DENQBARGmbH heute auf vielen Plattformen und seit 2007 mit dem eigenenOnline-Shop präsent. Durch innovative sowie preisgünstige - vor allemaber hochwertige Produkte - hat sich die DENQBAR GmbH einenrepräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihrenüber 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich derdigitalen Inverter Stromerzeuger und Verdichtungsmaschinerie.DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.comPressekontakt:ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574E-Mail: info@denqbar.deWeb: http://www.denqbar.comOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell