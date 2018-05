Pirna (ots) - Bei DENQBAR, einem Vorreiter im Bereich der mobilenStromerzeugung auf dem deutschen und europäischen Markt, darf aktuellmal wieder ordentlich gefeiert werden: Das Unternehmen ist als "BesteMarke des Jahres 2018" in der Kategorie "Generatoren" ausgezeichnetworden! Dabei handelt es sich um einen Sonderpreis des Plus X Award,seines Zeichens der wohl bekannteste unabhängige Qualitäts- undInnovationspreis für Technologie in Deutschland.Mit dieser Auszeichnung - es ist die höchstrangigste, die der PlusX Award zu vergeben hat - werden besonders verdiente undherausragende Herstellermarken gewürdigt. Lediglich dieerfolgreichsten Marken eines jeden Jahrganges kommen in den Genusseiner Prämierung - pro Gattung erhält lediglich dasjenigeUnternehmen, das in der jeweiligen Kategorie die meistenEinzelauszeichnungen gesammelt hat, den begehrten Titel.Dieses prestigeträchtige Gütesiegel grenzt die InverterStromerzeuger der Marke DENQBAR in den Bereichen Qualität,Funktionalität und Bedienkomfort positiv von den Produkten andererHersteller ab. Mit diesem Erfolg manifestiert sich eindrucksvoll undfür alle sichtbar die DENQBAR Firmenphilosophie: Das Unternehmensteht für innovative und hochwertige Produkte zum besten Preis.Alle, die unterwegs und fernab von festen Netzsteckdosen über ihreganz persönliche Stromquelle verfügen wollen, sind mit densprichwörtlich ausgezeichneten Inverter Stromerzeuger von DENQBARbestens beraten.Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://plusxaward.de/ oderhttp://ots.de/z5g4mQÜber die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige- Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativenNamen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilenStromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie undmotorisierten Gartengeräte ist das Unternehmen mit Sitz imsächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was!www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell