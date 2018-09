Pirna (ots) - Damit ein Unternehmen erfolgreich ist, braucht esneben innovativen und hochwertigen Produkten vor allem eines:zufriedene Kunden. Deshalb wird Kundenservice bei DENQBAR besondersgroßgeschrieben. Eine Aussage, die wir nicht nur versprechen, sondernauch belegen können.Bei der jüngsten Kundenumfrage des Plus X Awards, seines Zeichenseiner der bedeutendsten Qualitäts- und Innovationspreise fürTechnologie in Deutschland, waren Deutschlands Konsumenten einenMonat lang aufgerufen, ihren beliebtesten Hersteller zu wählen. Nachder Auszählung von knapp 4.000 Stimmen stand schließlich fest:DENQBAR bietet im Bereich Generatoren den besten Kundenservice!Von der Produktberatung über die Angebotserstellung und derprofessionellen Abwicklung von Gewährleistungsfällen bist zumAfter-Sales-Support: Bei DENQBAR fühlten sich die befragten Kundenbestens aufgehoben. Für diesen ausgeprägten Servicegedanken wurdeDENQBAR die prestigeträchtige Auszeichnung "HöchsteKundenzufriedenheit 2018" verliehen.Dieser ansehnliche Erfolg ist unser täglicher Ansporn, um unserenKunden nicht nur hochwertige Qualität zum besten Preis, sondern aucheinen rundum kompetenten und verlässlichen Kundenservice von A bis Zanzubieten - in der Vergangenheit, heute und natürlich auch inZukunft.Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://plusxaward.de/hoechste-kundenzufriedenheit/ oderhttp://ots.de/QeUJdKÜber die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige- Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativenNamen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilenStromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie,motorisierten Gartengeräte und Hochdruckreiniger ist das Unternehmenmit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell