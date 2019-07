Pirna (ots) - Manchmal benötigt man zum Reinigen mehr Druck, alsihn übliche Hochdruckreiniger bieten. Dank des DENQBARHochdruckreinigers DQ-0108 heißt es auch für die anspruchsvollstenHerausforderungen "Wasser marsch", denn die Leistungsdaten diesesReinigungswunders haben sich wahrlich gewaschen.Mit einem maximalen Wasserdruck von 250 bar und der enormenWasserdurchlaufmenge von über 1.200 Litern pro Stunde geht es selbstden hartnäckigsten Verschmutzungen an den Kragen. Zu diesem Schlusskamen auch die Testredakteure der bekannten DIY-Fachzeitschrift"Heimwerker Praxis" (03/2019). In ihrer Laudatio brachten sie estreffend auf den Punkt: "Die Reinigungsergebnisse überzeugen aufganzer Linie."Das garantieren der 9,6 kW (13 PS) starke Motor sowie diehochwertige Industrie-Pumpe mit keramischen Kolben. Da der Motorbenzinbetrieben ist, arbeitet das Gerät völlig unabhängig von festenNetzsteckdosen. Die großen luftgefüllten Reifen sorgen für eineneinfachen und schnellen Transport.Mit den fünf mitgelieferten Düsen ist man für sämtlicheAufgabengebiete bestens gewappnet: Ob Maschinenreinigung,Fahrzeugpflege oder Terrassen- und Fassadensäuberung - dieerstklassigen Reinigungsergebnisse dieses Profi-Gerätes sprechen fürsich. Kein Wunder also, dass der DENQBAR Hochdruckreiniger DQ-0108mit dem prestigeträchtigen Titel "Bestes Produkt des Jahres 2019"prämiert wurde.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://ots.de/zXqUsFoder http://ots.de/Qo1WyyÜber die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige- Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativenNamen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilenStromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie,motorisierten Gartengeräte und Hochdruckreiniger ist das Unternehmenmit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was!www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell