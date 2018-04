Pirna (ots) - "The same procedure as every year" - dieses berühmteZitat aus dem Sketch "Dinner for One" lässt sich wunderbar auf dieProdukte der DENQBAR GmbH übertragen. Denn nach den InverterStromerzeugern und der Rüttelplatte DQ-0139 im Vorjahr konnte nunauch der DENQBAR Gartenhäcksler einen der wichtigsten Preise mderBranche gewinnen: Den "Werkzeug des Jahres 2018"-Award der bekanntenDIY-Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" (03/2018).Vom Start weg konnte der 11 kW (15 PS) starke Gartenhäcksler mitseinen Profi-Eigenschaften auftrumpfen: "Luftgefüllte Räder,Zugdeichsel, Metallgehäuse und ein sehr starker Viertakt-Motor findetman sonst vorwiegend bei Maschinen für den gewerblichen Einsatz."Der hochwertige Ersteindruck zog sich wie ein roter Faden durchden weiteren Testverlauf, so wusste beispielsweise der leichteStartvorgang zu überzeugen: "In der Regel springt der Motor beimersten Zug an." Auch die eigentliche Häckselleistung wurde der einesProfi-Gerätes mehr als gerecht: "Der leistungsstarke Motor treibt dasHäckselwerk an und verwandelt alles, was wir ihm zuführten, in gutaufgeschlossenes Häckselgut."Im Fazit hieß es schließlich: "Ein kraftvoller Häcksler, der durchLeistungsfähigkeit zu einem guten Preis besticht." Damit war dieNominierung zum "Werkzeug des Jahres 2018" beschlossene Sache. Beider anschließenden Wahl, hier hatte allein die Leserschaft das letzteWort, setzte sich der DENQBAR Gartenhäcksler gegen die gesamteKonkurrenz durch und sicherte sich so eine weitere Auszeichnung.Sozusagen "the same procedure as every year".Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://ots.de/iouepM oder http://ots.de/5Y6A6pÜber die DENQBAR GmbHInnovative, preisgünstige und hochwertige Produkte - dafür stehtdie DENQBAR GmbH mit Sitz im sächsischen Pirna. Heute zählt sie mitihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern der mobilenStromerzeugung und motorisierten Gartengeräten.DENQBAR - So wird's was!www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell